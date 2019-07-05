«Почта Mail.ru» представила обновленное мобильное приложение

Сервис электронной почты Mail.ru представил большое обновление своего мобильного приложения. Изменения коснулись ключевых функций почты: навигации, работы с папками и письмами, а также переключения аккаунтов. Новый дизайн можно активировать в настройках или по секретному слову в последних версиях приложений, уже доступных в App Store или Google Play.

Для современных интернет-сервисов мобильное приложение становится основным интерфейсом, которым на ежедневной основе пользуется большинство аудитории. Мобильная аудитория «Почты Mail.ru», по данным компании, превысила аудиторию веб-версии еще в 2018 г. На данный момент почти 60% владельцев ящиков на Mail.ru проверяют почту именно с мобильного устройства. Более того, растет число пользователей, которые в течение дня или даже месяца заходят в почту только с мобильных устройств.

Изменения в интерфейсе соответствуют новой стратегии «Почты» — сервис становится умнее, полезнее и безопаснее для своих пользователей. За последний год в «Почте» было реализовано большое количество интеллектуальных — основанных на методах машинного обучения — и полезных, упрощающих решение повседневных вопросов, функций. В «Почте Mail.ru» также существенно усилена безопасность, в частности, в вопросах контроля доступов к аккаунтам.

В новой версии приложения полностью изменен дизайн. Одной из основных задач редизайна было дать пользователям более удобный доступ к новым важным функциям.

Вторая важная задача — сформировать полноценный и позитивный пользовательский опыт для пользователей, проверяющих почту только с мобильных устройств, которых становится все больше. Такие пользователи должны иметь возможность настраивать все так же легко и быстро, как это делается в веб-интерфейсе.

По статистике у 33% пользователей приложения «Почта Mail.ru» добавлено два и более аккаунтов. Для удобства таких пользователей, в новом интерфейсе решена задача удобного переключения между учетными записями.

Для решения всех этих задач раздел «Аккаунт», где содержится много важных функций, а также кнопка переключения между учетными записями были вынесены на видное место внизу экрана. Нижний тап-бар приложения также был полностью переработан для быстрого доступа к настройкам безопасности, разделу уведомлений, средств платежей и так далее.

Еще один тренд, на который отвечает обновление, — увеличение размера экранов. Все большей популярностью пользуются устройства с приставкой «плюс», например, в этом году доля iPhone plus size увеличилась до 24%. За последние два года количество «больших» устройств на руках у пользователей выросло в три раза. Поэтому в новой «Почте» все самые часто используемые действия перенесены вниз экрана, сейчас они удобно расположены «под пальцем». Причем со всеми кнопками удобно работать как на большом экране, так и на стандартном.

Изменился и визуальный стиль оформления приложения. Основные элементы стали более заметными за счет акцентного цвета, комфортные для зрительного восприятия шрифты сделали чтение писем удобнее, а выделение цветом помогает пользователю сфокусироваться на важных для него письмах.

«Текущие обновления приложений "Почты Mail.ru" стали отражением всех потребностей нашей аудитории, чтобы каждому пользователю было удобно решать свои задачи. Очевидно, что со времени последнего обновления устройства сильно увеличились в размерах — пользоваться ими становилось все тяжелее, приходилось тянуться к кнопкам через весь экран. Мы постарались сделать более удобными самые популярные действия наших пользователей — смена аккаунтов, работу с папками — проработали окна настроек, сделали их ближе», — сказал Иван Мыздриков, директор по продукту «Почты Mail.ru».

Последние версии приложений уже доступны для устройств на iOS и Android в магазинах App Store и Google Play. Также в приложении спрятан секретный способ перехода на новый интерфейс: в строке поиска необходимо ввести слово, которое знают все, кто хоть раз смотрел фильм «Пятый элемент».

«Почта» продолжит совершенствовать мобильное приложение. Среди ближайших обновлений — дополнение основного раздела «Аккаунт», где сосредоточены главные функции сервиса. В нем появятся удобные инструменты для работы с «Облаком», «Календарем», «Контактами» и умной системой управления рассылками.

Ранее Mail.ru представила полностью переработанную веб-версию «Почты». «Почта» стала универсальным умным помощником для пользователя в решении как рабочих, так и личных задач. С помощью новой почты можно оплачивать счета, быстрее и удобнее работать с документами и отвечать на письма в два клика благодаря технологии Smart Reply.