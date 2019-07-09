«АльфаСтрахование-Жизнь» запустила бота-помощника и онлайн-обучение

«АльфаСтрахование-Жизнь» внедрила инновационного робопомощника и систему онлайн-обучения и тестирования знаний для продающих менеджеров компаний-партнеров.

Виртуальный собеседник сообщает о статусе договоров клиентов и о ходе рассмотрения страховых дел, делится списком документов, необходимых для оформления уведомления о страховом событии. Менее чем за месяц с момента запуска чат-бот помог 534 менеджерам, заслужив положительную оценку 80% из них.

В соответствии со стандартами Центрального банка РФ и Всероссийского союза страховщиков, компанией был также внедрен автоматический сервис онлайн-обучения и тестирования знаний продающих менеджеров. Удаленным способом он позволяет быстро и эффективно разъяснять особенности продуктов инвестиционного, накопительного и кредитного страхования жизни.

«В январе состоялся запуск чат-бота для наших клиентов. Логическим продолжением стало внедрение для продающих менеджеров умного помощника, который уже успел заслужить высокую оценку пользователей. Бот экономит время наших партнеров и клиентов, а осознанный и избирательный подход к новым технологиям и цифровой интеграции позволяет компании налаживать еще более тесные связи с ними», – сказал заместитель генерального директора «АльфаСтрахование-Жизнь» Юрий Грузинов.