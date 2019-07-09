«Мегафон» предложил эксклюзивные опции пользователям Tinder

«Мегафон» объявил о партнерстве с международным сервисом онлайн-знакомств Tinder. Благодаря партнерству клиенты «Мегафона» получают эксклюзивные условия на премиальные функции приложения.

Новое партнерство позволит клиентам «Мегафона» воспользоваться уникальным предложением при поиске новых друзей и знакомств – подпиской на Tinder Gold за 499 рублей в месяц.

Среди преимуществ Tinder Gold - премиального статуса сервиса: бесплатный Boost и возможность для пользователя на полчаса войти в ТОП-показов, неограниченное число лайков и пять «суперлайков» в день, возможность отслеживать судьбу своих лайков, доступ к ленте топ-профилей, возможности искать пары по всему миру, персональные настройки приватности и отсутствие рекламы.

Клиенты «Мегафона» смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе и безлимитный трафик независимо от тарифного плана. По данным Tinder, в неделю с помощью приложения организуется до 1,5 миллиона встреч.

«Мегафон продолжает расширять цифровую экосистему для своих абонентов и создает новые партнерства и сервисы. Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 000 пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов Мегафона, которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder», - отметил директор по новым бизнесам и партнерствам компании «Мегафон» Ян Кухальский.