«Яндекс.маркет» внедрил единый идентификатор экосистемы Сбербанка

«Яндекс.маркет» сообщил о внедрении единого идентификатора экосистемы Сбербанка. «Сбербанк ID» позволяет клиентам авторизоваться на сервисах экосистемы Сбербанка и партнеров. Войти по «Сбербанк ID» на «Беру» можно за несколько секунд. Все необходимые для оформления заказа данные заполнятся автоматически.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «"Сбербанк ID" является одним из ключевых объединяющих элементов нашей экосистемы. Единый метод авторизации позволяет существенно упростить клиентский опыт при работе с партнерами внутри экосистемы Сбербанка и обеспечивает высокий уровень безопасности пользовательских данных. Теперь более 50 млн пользователей цифровых сервисов Сбербанка могут удобно авторизоваться по "Сбербанк ID" в мобильном приложении и на сайте "Беру"».

Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний «Яндекс.маркет», сказал: «Мы развиваем маркетплейс "Беру" и стараемся сделать его максимально удобным для клиента. Упрощение процесса авторизации на сайте при помощи надежной и безопасной технологии Сбербанка позволит нам привлечь дополнительную лояльную аудиторию».