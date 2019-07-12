iSpring интегрировал сервис вебинаров Zoom в свою обучающую платформу

iSpring, разработчик приложений и сервисов для дистанционного обучения, объявил о выпуске интеграции СДО iSpring Learn с одним из самых популярных сервисов вебинаров – Zoom Meetings. Пользователи системы теперь имеют доступ к таким важным инструментам обучения, как видеотрансляции и вебинары. Для этого необходимо провести бесплатное обновление системы, а также подключить сервис Zoom на необходимое количество участников, в зависимости от потребностей компании.

Планирование вебинаров происходит из единого раздела «Мероприятия» – инструктор может записать сотрудников как на очный тренинг, так и на вебинар. Система сама разошлет приглашения и напоминания, а также отследит, кто из приглашенных присутствует на вебинаре. В случае изменений в расписании все приглашенные сотрудники получат соответствующие уведомления. Пользователи могут подключаться к вебинару, просто пройдя по ссылке из письма, либо через свой профиль в системе.

Теперь тренеры могут не только размещать свои курсы, видеофайлы и любые другие документы, но и общаться с аудиторией в интерактивном режиме, например, проводя онлайн-опросы прямо в ходе вебинара. Слушатели могут общаться между собой в личных и общих чатах, делиться ссылками и файлами. Видеозапись вебинара может быть доработана инструктором с помощью редактора курсов iSpring Suite и в дальнейшем доступна слушателям. Организатору будет доступна статистика, показывающая, в частности, кто из пользователей участвовал в вебинаре до конца, а кто покинул его через пять минут.

Мобильность – одно из важнейших требований к современному бизнесу. Поэтому интегрированные в iSpring Learn вебинары будут работать на любых устройствах и операционных системах: Windows, Linux, iOS и Android. Можно запланировать онлайн-трансляцию с рабочего компьютера в офисе, а провести ее с телефона по пути на деловую встречу.

Директор по развитию продуктов iSpring Вячеслав Усков сказал: «Мы понимаем, насколько важна для учебного процесса корректная работа вебинаров, поэтому стремились не просто дать такую возможность нашим клиентам, но и сделать использование этого сервиса максимально комфортным и эффективным. Мы работали до тех пор, пока результат не удовлетворил нас на 100%, теперь мы уверены, что пользователи не будут испытывать никаких проблем».