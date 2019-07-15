Клиентам «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен обновленный сервис оформления командировок Business Travel

«Корус консалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) представил новые возможности сервиса Business Travel, упростив процесс оформления командировки.

Business Travel находится внутри «Сбербанк бизнес онлайн». Организация деловых поездок в компаниях — покупка авиа- и ж/д билетов, бронирование отелей и получение закрывающих документов — происходит в режиме «одного окна». Сервис автоматически создает авансовый отчет, приказ о командировке и служебное задание, а все необходимые закрывающие документы будут доступны в электронном виде. Эти возможности предоставляются бесплатно для всех клиентов Business Travel.

Еще одна новая опция сервиса — бронирование номеров в отелях. К услугам пользователей — более миллиона объектов размещения от апартаментов до отелей по всему миру. Большинство продавцов отелей увеличивает цены за счет комиссии в 5–15%. Business Travel взимает фиксированный сбор в 100 руб. независимо от итоговой стоимости номера.

Сергей Машурин, заместитель директора «Корус консалтинг СНГ», сказал: «Мы постарались сделать так, чтобы процесс поиска билетов, бронирования отелей и получения командировочных документов был максимально простым и быстрым благодаря удобному интерфейсу. Сегодня скорость поиска авиабилетов составляет всего 12-15 секунд. Уверен, что новые функции сервиса будут полезными для руководителей и сотрудников фирм, которые часто отправляются в деловые поездки».

Для первых 100 пользователей, бронирующих отель с помощью сервиса, действует специальное предложение — поздний выезд из отеля. Время выезда (14:00; 16:00; 18:00) будет зависеть от отеля и его заполняемости (при желании забронировать поздний выезд из отеля, необходимо сделать об этом пометку в комментариях).

Следующий этап развития Business Travel — реализация услуги трансфера.

Запуск продукта для организации деловых поездок Business Travel состоялся в конце марта 2019 г.; реализован на платформе «Сбербанк бизнес онлайн».