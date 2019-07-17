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Художники, бренды и творческие блокчейн-проекты выбирают домен .ART

Интернет Хостинг и домены

Хостинг-провайдер, доменный регистратор и .ART Ambassador REG.RU поделились информацией об известных художниках, компаниях, зарегистрировавших адреса в доменной зоне .ART.

Домен .ART — площадка для творческих людей и компаний, которые прямо или косвенно связаны с миром искусства. По данным Ntldstats.com, в зоне .ART зарегистрировано порядка 60 000 адресов.

Прежде всего, .ART выбирают проекты, посвящённые разнообразному изобразительному искусству. Среди них сайты всемирно известного художника Шен Вэйя (SHENWEI.ART), российского уличного художника Славы ПТРК (SLAVAPTRK.ART), института Марины Абрамович (MAI.ART), Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (PUSHKINMUSEUM.ART) и Мультимедиа Арт Музея (MAMM.ART).

Зона .ART также стала домом для смелых и необычных проектов, таких как сайт «онлайн-шреддера», созданного по мотивам перформанса художника Banksy на аукционе Sotheby’s — BANKSYSHREDDER.ART или мультимедиа-инсталляция режиссёра Марты Файнс и актрисы Сальмы Хайек (YUGEN.ART).

Тренд последних лет на блокчейн не обошёл и домены в зоне .ART. Платформа для совместного творчества с интеграцией арт-объектов на блокчейн Dada (DADA.ART) и блокчейн-галерея искусств Snark (SNARK.ART) выбрали для своих проектов адреса в самой творческой зоне интернета.

Также домен .ART заинтересовал крупные бренды и компании, которые используют адреса в зоне для переадресации на основной домен. Среди них Amazon (AMAZON.ART), Bank of America (BOFA.ART), Swatch (SWATCH.ART). Крауфандинговая платформа Kickstarter зарегистрировала домен KICKSTARTER.ART для отдельной страницы, где пользователи могут финансово поддержать художников и других представителей сферы искусства.

До 31 декабря 2019 года в REG.RU каждый может зарегистрировать стандартный домен .ART по сниженной стоимости — всего 149 рублей, а премиум-домены — со скидкой 50%. Специальная цена действует только на первый год регистрации. Подробности о доменной зоне доступны на сайте регистратора.

«Доменная зона .ART, благодаря своей специализации и лаконичности, продолжает привлекать креативных людей со всего мира. Можно заметить, что она также заинтересовала крупный бизнес. А учитывая, насколько активно развивается сфера искусства и как быстро она приспосабливается к новым технологиям, можно ожидать, что .ART ждёт блестящее будущее и самые главные её успехи ещё впереди», — отметил генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3 000 000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. Занимает первое место в рейтинге хостинг-провайдеров России. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU в 30 городах России и СНГ.

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