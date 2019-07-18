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В России впервые приобретен автомобиль через «Яндекс.кассу»

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Житель Екатеринбурга первым в стране оплатил через интернет и получил с доставкой на дом автомобиль — Renault Arkana стоимостью около 1,5 млн руб., сообщила пресс-служба «Яндекс.денег».

Это стало возможным благодаря сотрудничеству «Яндекс.кассы» и российского онлайн-шоурума Renault: «Касса» реализовала сценарий полной онлайн-оплаты авто на российском сайте автопроизводителя. Продажи на сайте Renault стартовали для всей России, сама покупка происходит так же просто, как и в любом другом интернет-магазине: достаточно выбрать, а затем оплатить автомобиль — и его доставят по указанному адресу. При желании перед онлайн-покупкой человек может также заказать на дом тест-драйв автомобиля.

«Раньше с помощью "Яндекс.кассы" пользователи могли внести только предоплату за автомобиль в онлайн-шоуруме Renault. Но потом нужно было прийти в автосалон и заплатить оставшуюся сумму. Теперь человек может полностью оплатить покупку онлайн и получить автомобиль с доставкой. Заказать и оплатить машину стало так же просто, как пиццу», — сказал Дмитрий Кармишин, заместитель коммерческого директора «Яндекс.кассы».

Совместный проект «Яндекс.кассы» и Renault по продажам машин через интернет — первый подобного рода в России, утверждают представители «Яндекс.кассы». На сайте Renault можно купить любую модель Renault, в том числе Arkana во всех комплектациях. «Яндекс.касса» поможет оплатить заказ любой банковской картой.

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