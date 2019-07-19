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«Ростелеком» организовал бесплатный Wi-Fi в магазине «Магнит»

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«Ростелеком» организовал бесплатный доступ к Wi-Fi-сети для покупателей 20-тысячного магазина «Магнит». Юбилейная торговая точка компании открылась в подмосковном Королеве.

Компании планируют запустить совместные проекты по обеспечению различных видов связи в розничной сети «Магнит», в том числе телематических услуг связи, радиотелефонной связи, сервисов по передаче данных, услуг информационной безопасности, видеонаблюдения и других современных высокотехнологичных сервисов. Магазин в Королеве стал первой торговой точкой сети, в которой покупателям доступен бесплатный Wi-Fi.

Розничная сеть «Магнит» сотрудничает с «Ростелекомом» более 20 лет. За это время связью обеспечены тысячи магазинов, а также головной офис компании и офисы региональных филиалов.

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