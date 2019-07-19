Сервис «Беру» открыл первый пункт выдачи заказов

Маркетплейс «Беру» открыл в Москве первый тестовый пункт самовывоза, расположенный в 100 метрах от станции метро «Академическая». Это пространство, где покупатель может не просто получить заказ, но и проконсультироваться по любым вопросам о товаре, и даже поиграть в шахматы.

Помещение оформлено в фирменном стиле «Беру» с мягкими сиденьями, хорошим освещением и легкой фоновой музыкой. Сотрудники центра не только выдают заказы и консультируют, но и заботятся о посетителях: могут налить стакан воды, помочь с инструкцией по использованию товара и даже развлечь — например, поиграть с покупателем в шахматы или настольные игры.

«Каждый второй пользователь маркетплейса "Беру" выбирает пункты самовывоза и постаматы в качестве способа доставки, поэтому мы решили развивать это направление. Тем более, что эксперименты помогают бизнесу двигаться вперед. Наличие собственного пункта самовывоза поможет нам лучше познакомиться с потребностями клиента, потому что именно в офлайне с ним можно встретиться лицом к лицу. Мы постарались создать там все условия, чтобы покупателю было уютно и комфортно», — сказал операционный директор группы компаний «Яндекс.маркет» Антон Вальков.

Пункт выдачи расположен по адресу: Москва, проспект 60-летия Октября, дом 18, корпус 1 и работает без выходных: каждый день с 9:00 до 21:00. При получении товара пользователь может расплатиться прямо на месте наличными или картой. При предоплате можно использовать «Беру бонусы» и баллы «Спасибо» от Сбербанка. Беру заботится не только о покупателях, но и об окружающей среде, поэтому на территории пункта стоит экобокс. В него можно положить пустую коробку от товара, и ее переработают экологичным способом.

Сейчас это пилотный запуск, итоги которого подведут в конце 2019 г. Пока пользователи «Беру» могут помочь в тестировании работы пункта выдачи заказов и поделиться своими впечатлениями и предложениями.