Банк «Открытие» подключил систему быстрых платежей в мобильном и интернет-банке

Клиенты банка «Открытие» теперь могут мгновенно переводить деньги в банки – участники системы быстрых платежей (СБП) по номеру телефона, а также получать входящие переводы из других банков-участников СБП. Это стало возможно благодаря подключению банка к СБП. Сервис работает в мобильном приложении и интернет-банке «Открытия». Ранее такие переводы были доступны в пилотном режиме ограниченному кругу клиентов, теперь они доступны всем клиентам физическим лицам. Переводы осуществляются в рублях.

Плюсы переводов через СБП: переводы совершаются без комиссии; не нужно указывать реквизиты счета и номер карты, достаточно номера телефона получателя; переводы можно осуществлять круглосуточно; деньги приходят сразу же; переводы возможны по любым счетам, как карточным, так и текущим (кроме депозитных); для перевода не имеет значения, есть ли у клиента карта любой из платежных систем, достаточно счета; можно в любое время отключить или активировать получение переводов из других банков по номеру телефона.

Максимальная сумма перевода в системе быстрых платежей составляет 600 тыс. руб. При этом банки-участники СБП могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы средств.

Система быстрых платежей – сервис Банка России, позволяющий физическим лицам мгновенно в режиме 24/7 переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим людям в банки, подключенные к системе.