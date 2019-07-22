Лайфхак
Почему в России низкий уровень цифровой культуры
ИТ-бизнес
Как искусственные бизнес-процессы «убивают» цифровизацию
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

Райффайзенбанк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию

Интернет Веб-сервисы Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках

Райффайзенбанк объявил о запуске нового бесплатного сервиса для предпринимателей – онлайн бухгалтерии, которая стала доступна в интернет-банке для малого бизнеса «Райффайзен бизнес онлайн» (RBO). Согласно внутреннему исследованию банка, 38% клиентов указали онлайн-бухгалтерию как обязательный сервис в интернет-банке (топ-3 самых популярных ответов).

Предприниматели на «УСН Доходы» уже сейчас получают актуальный налоговый календарь, своевременное напоминание от банка о необходимости уплатить налог, а также возможность оплатить авансовый платеж прямо в интернет-банке.

Для того, чтобы начать пользоваться бухгалтерией, клиенту нужно: зайти на одноименную вкладку в интернет-банке для малого бизнеса RBO и проверить, правильно ли банк определил его налоговую, при необходимости скорректировать данные; указать количество сотрудников компании для того, чтобы банк мог правильно посчитать налоги, которые предприниматель должен уплатить; указать свою систему налогообложения.

Чтобы уплатить авансовый платеж на «УСН Доходы», предпринимателю необходимо указать свои доходы и страховые взносы за 2019 г. Сумма налога будет рассчитана автоматически, после чего клиент сможет в два клика оплатить нужную сумму в налоговую.

«На рынке онлайн-бухгалтерия представлена только у нескольких банков, но мы считаем, что в ближайшем будущем эта услуга будет приравниваться к обязательным банковским сервисам. Для нас это важный шаг в развитии нашего ценностного предложения для малого бизнеса, а также весомое конкурентное преимущество», — сказал Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом.



Другие материалы рубрики

Microsoft вложит $1 млрд в искусственный интеллект, который осознает себя

Британский государственный софт начал приравнивать антипрививочников к экстремистам

Хакеры украли миллионы долларов, подделывая голоса гендиректоров компаний

Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor

«ГосWeb» в России строят по британскому образцу. Его опробуют на детских садах и больницах

В Казахстане перекроют интернет всем, кто не подключит государственное шпионское ПО

Техника

Лучшие почтовые клиенты для ПК: выбор ZOOM

Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей

Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM
Показать еще
Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии