«Тинькофф мобайл» начал работу еще в семи регионах России

«Тинькофф мобайл» объявил о расширении списка регионов присутствия и официальном начале работы еще в семи регионах страны: Ивановской, Ярославской, Ростовской, Челябинской областях и Еврейской АО, в республике Чувашия и Приморском крае. На сегодняшний день мобильный оператор официально представлен в 60 регионах страны.

«Тинькофф мобайл» начал работу в декабре 2017 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Летом 2018 г. оператор начал региональную экспансию и продолжает ее в настоящее время. В планах оператора – дальнейшее развитие в регионах.

Клиенты «Тинькофф мобайла» могут самостоятельно формировать оптимальный набор услуг в конструкторе тарифов, выбрав пакеты минут и интернет-трафика от нуля до безлимита. Также в линейке продуктов «Тинькофф мобайла» есть тематические сервисы с безлимитным доступом к следующим сервисам: «Мессенджеры» (49 руб.), «Социальные сети» (59 руб.), «Музыка» (59 руб.) и «Видео» (159 руб.).

При подключении к «Тинькофф мобайлу» действует акция «Первый месяц бесплатно», которая позволяет каждому абоненту протестировать качество связи и сервиса. В первый месяц обслуживания все абоненты получают 600 минут и от 20 до 30 ГБ интернет-трафика в зависимости от региона, а также безлимитные SMS и доступ к бесплатным популярным сервисам и приложениям.

При переходе от другого оператора и переносе номера в сеть «Тинькофф мобайла» абонент также получает 1 тыс. руб. на счет, которыми сможет оплатить услуги связи в дальнейшем.

Подключиться к «Тинькофф мобайлу» можно, скачав мобильное приложение Tinkoff Mobile, зайдя на сайт, а также в приложении «Тинькофф банка». Представитель банка привезет SIM-карту в удобное для абонента место и время.