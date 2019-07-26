Российский бизнес примет участие в создании государственной образовательной платформы

Технологические компании готовы принять участие в создании онлайн-сервиса по развитию цифровой грамотности. Обсуждение проекта прошло 25 июля 2019 г. на заседании центра компетенций по кадрам для цифровой экономики национальной программы «Цифровая экономика РФ». Об этом CNews сообщили в АНО «Цифровая экономика»

Создание онлайн-сервиса по развитию цифровой грамотности запланировано в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика». Согласно проекту, пользователи сервиса получат доступ к базовым информационным материалам, в том числе инструкции по работе с различными государственными и коммерческими цифровыми сервисами, обучающему видеоконтенту, тестам самооценки, отдельным интерактивным симуляторам и играм, так и возможность получить профессиональные знания на онлайн-курсах по развитию ключевых компетенций цифровой экономики. Ожидается, что в 2019 г. обучение на онлайн-сервисе пройдут 100 тыс. человек.

О заинтересованности в реализации проекта заявили «Ростелеком», Сбербанк, РЖД, «Мегафон», «ЭР-телеком», «Сибур», МТС, «Киви банк», «Ростелеком-солар», РОЦИТ, «Открытая мобильная платформа», общество «Знание», ASAP production. Организации войдут в консорциум по разработке сервиса, который формирует центр компетенций по кадрам для цифровой экономики.

По словам координатора центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Олега Подольского, участники консорциума могут выбрать роль оператора проекта или принять участие в качестве технологического, финансового или контентного партнера.

По мнению участников встречи, одним из главных барьеров для повышения цифровой грамотности может стать отсутствие у людей привычки искать образовательный контент до наступления критических ситуаций. Важно, чтобы образовательный контент сервиса был максимально приближен к решению реальных жизненных ситуаций пользователей: как использовать цифровые сервисы госуслуг и коммерческих компаний, как родителям защитить детей от буллинга в соцсетях, как безопасно проводить финансовые операции в интернете, как защитить себя от мошенников в соцсетях, как научить старших родственников общению в мессенджерах и другим.

«Сервис по развитию цифровой грамотности объединит в себе функционал образовательного ресурса: предоставит возможность оценки и развития ключевых компетенций и предложит актуальный контент для решения жизненных задач, в которых требуется использование цифровых сервисов и инструментов. Он станет верхушкой айсберга – системы, которая должна включать всю инфраструктуру взаимодействия человека с различными цифровыми решениями и сервисами и будет нацелена на решение глобальной задачи по развитию цифровой грамотности трудоспособного населения», – отметил Олег Подольский.

«Цифровые технологии сегодня приходят в нашу жизнь благодаря конкретным компаниям, и конечно, бизнес заинтересован в том, чтобы люди, как его нынешние и потенциальные клиенты, обладали высоким уровнем грамотности в цифровой сфере. И масштаб этого проекта планируется серьезный: согласно нацпрограмме, к 2024 г. аудитория онлайн-сервиса составит около 10 млн пользователей», – отметил директор по направлению «Кадры для цифровой экономии» организации «Цифровая экономика» Андрей Сельский.

На следующей встрече, которая пройдет в августе 2019 г., компании договорились зафиксировать распределение ролей в консорциуме по созданию сервиса.