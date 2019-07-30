Abbyy представила SDK для мобильного веб-доступа к онлайн-сервисам

Abbyy разработала Mobile Web Capture – SDK для смартфонов, который помогает удаленно обслуживать клиентов в магазинах, сервисах для аренды автомобилей, гостиницах, телекоммуникационных и других компаниях. Новый продукт работает прямо в браузере смартфона, поэтому компаниям не обязательно создавать и поддерживать собственные мобильные приложения для регистрации пользователей.

Интеллектуальная технология Abbyy обрабатывает любые документы в реальном времени, улучшает качество изображений и делает данные доступными для распознавания, извлечения и анализа. В результате компании получают возможность привлекать больше клиентов с помощью мобильных технологий.

Mobile Web Capture встраивается в любой онлайн-сервис для обработки клиентских документов. Новому пользователю достаточно зайти на сайт компании через мобильный браузер Chrome или Safari.

Клиент наводит камеру на необходимый документ – например, паспорт, водительское удостоверение, кредитную карту, анкету покупателя. Интеллектуальные алгоритмы Abbyy находят документ в видеопотоке, определяют границы и предварительно обрабатывают изображение. Пользователю остается только нажать на кнопку и отправить файл. В сочетании с другими технологиями интеллектуальной обработки информации, Abbyy Mobile Web Capture позволяет полностью автоматизировать удаленную работу с клиентами – от подачи документов до оплаты товара или получения услуги.

«Простота, удобство, интерактивность становятся решающими факторами при выборе сервисов, и особенно это заметно в самообслуживании. Abbyy Mobile Web Capture позволяет компаниям по-новому выстроить взаимодействие с клиентами с помощью смартфона: если раньше для участия в программах лояльности, бронирования ресторана или гостиницы, оплаты билетов и получения других услуг нужно было либо вводить данные вручную, либо устанавливать различные приложения, то теперь обработать необходимые документы можно автоматически прямо на сайте компании», – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор Abbyy Россия.

Ключевые возможности Abbyy Mobile Web Capture.

Автоматический захват изображения. Чтобы обработать документ, пользователю не нужно делать снимок, достаточно навести на него камеру смартфона. Подготовка изображений для последующего распознавания. Технология определяет контуры документа и позволяет обрезать изображение по его границам.

Mobile Web Capture работает с помощью JavaScript, что значительно упрощает разработку и интеграцию с сайтами компаний. Готовые примеры кода для интеграции с другими решениями и продуктами для интеллектуальной обработки информации – как для мобильных устройств, так и для ПК. Продукт не требует установки на устройство пользователя.