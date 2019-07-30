Mail.ru Group повысила требования к качеству рекламного трафика

myTarget, рекламная платформа Mail.ru Group, повысила требования к качеству трафика. Теперь клик по объявлению будет считаться недействительным, если на лендинге рекламодателя загрузился счетчик top.mail.ru, и пользователь провел на сайте меньше двух секунд. Это позволит клиентам получать еще более высокие результаты от рекламных кампаний, снизив вероятность переходов от нецелевых пользователей и скликивания рекламных бюджетов.

Обновленные правила работают, если счетчик top.mail.ruустановлен на лендинге рекламодателя и добавлен в кабинете myTarget. После перехода на сайт счетчик анализирует время, которое пользователь проводит на ресурсе. Если оно составляет меньше двух секунд, клик не будет засчитан в статистике и оплачен рекламодателем.

Изменение требований платформы к учету переходов позволит повысить конверсии рекламных кампаний благодаря привлечению на сайты рекламодателей больше целевого трафика. Новые требования применяются к рекламе лендингов на всех площадках платформы как на мобильных, так и на десктопных устройствах.

myTarget не только развивает новые рекламные технологии, но и совершенствует существующие инструменты для удобства рекламодателей и повышения эффективности кампаний.