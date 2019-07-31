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AppFlyer запускает пост-атрибуционную защиту от мобильного фрода

Интернет Интернет-ПО

AppsFlyer опубликовала исследование State of Mobile Fraud 2019. В нём говорится в частности, что в первой половине 2019 года ущерб рекламодателей от мошенничества, связанного с установкой приложений, составил $2,3 млрд, а значительная часть мошеннических действий остаётся незаблокированной.

Одновременно с выпуском доклада AppsFlyer представила новую функцию для защиты от фрода с помощью пост-атрибуции (Post-Attribution). Это первое подобное решение, выявляющее фрод, который не был блокирован в режиме реального времени, уже после того, как приложение было установлено. Использование постатрибуции может сэкономить брендам миллионы долларов в день.

Согласно докладу State of Mobile Fraud 2019, авторы которого проанализировали 2,5 млрд неорганических установок 9500 приложений в период с января по июнь 2019 года, природа мошеннических атак стремительно меняется, а сами атаки становятся все более изощренными.

«Мы часто сравниваем ситуацию с мошенничеством с установкой мобильных приложений с игрой в кошки-мышки. После массированных бот-атак летом 2018 года защитные решения стали более эффективными в борьбе с ними, - сказал Решеф Манн, сооснователь и технический директор AppsFlyer. - Однако в апреле 2019 волна мошенничества снова резко выросла, поскольку фрод с установками приложений эволюционировал из ферм устройств с физическими девайсами в эмуляторы и другие эффективные схемы, основанные на использовании ботов и иных технологий, которые могут неограниченно масштабироваться. Скорость, с которой мошенники адаптируются к новым реалиям, также увеличивается. Если в 2018 году этот процесс занимал один-два месяца, то сегодня это два-три дня».

Исследование State of Mobile Fraud 2019 от AppsFlyer рассказывает маркетологам о «подводных камнях», на которые нужно обратить внимание в 2019 г. и выделяет несколько важных тенденций.

22,6% неорганических установок приложений в мире в настоящий момент идентифицированы как мошеннические. 2,1% «событий»-покупок в приложениях во 2 квартале 2019 были мошенническими, что в 10 раз выше показателя 1 квартала. Более чем для 1 из 4 приложений риск мошенничества превышает 20%.

При сравнении операционных систем Apple iOS показывает себя гораздо менее уязвимой. Для ОС Android риск мошенничества выше в более чем 6 раз. К тому же тенденция к его росту выражена гораздо значительнее. На Android 80% мошеннических установок — действия ботов. В случае с iOS 85% таких установок — результат клик-флудинга, когда сети отправляют большое количество ложных отчетов о клике с целью обеспечить последнее нажатие перед установкой.

Разбивка приложений по секторам показывает, что финансовая сфера больше всего подвержена угрозам мошенничества. Это связано с высокой доходностью сектора и тем, что это третья по величине категория приложений. И хотя ни один рынок не застрахован от мошенничества, в докладе, тем не менее, подчёркивается, что мошенники склонны отдавать предпочтение наиболее быстро растущим из них. На рекламу финансовых приложений ежегодно выделяется $750 млн долларов США, это и привлекает мошенников, особенно в таких странах, как: Вьетнам, Индонезия, Индия, Германия, Великобритания и Испания.

Категория «Путешествия» привлекает мошенников из Индонезии, Индии и Южной Кореи, а также Саудовской Аравии и Франции. А владельцы приложений из категории «Покупки» в значительной мере пострадали в Бразилии, Германии, Испании, Италии, Франции, Юго-Восточной Азии и Индии.

Вопреки общему убеждению, 16% мошеннических установок просто невозможно блокировать в режиме реального времени. AppsFlyer — первая компания, которая заполняет этот пробел в защите с помощью технологии пост-атрибуции. Это комплексное решение, разработанное для блокировки всех мошеннических действий, которые не удалось отследить в моменте. Пост-атрибуция упрощает процесс регулирования работы с медиа-каналами, поскольку рекламодатели получают отчет по мошенническим установкам, на который могут сослаться в переговорах. У клиентов AppsFlyer теперь есть возможность использовать готовые и настраивать собственные пользовательские отчеты пост-атрибуции, что позволяет анализировать все случаи мошенничества, выявленные с помощью этой технологии. Теперь рекламодателям проще обнаружить подозрительные действия до того, как они оплатят услуги поставщиков, издателей и субиздателей.

«Эффективное противостояние мошенническим действиям в этой «гонке вооружений» требует повышенного внимания, инноваций и обработки огромного количества данных о трафике с помощью алгоритмов машинного обучения, — отметил Манн. - С нашими беспрецедентными объемами, этим алгоритмам приходится одновременно измерять сотни сигналов, чтобы беспрерывно выявлять и блокировать потенциальные очаги фрода. Однако, когда фрод обходит защиту в реальном времени, вам необходимо решение для урегулирования. Это важный шаг в борьбе с мошенничеством, и мы относимся к этому очень ответственно. Попытки недобросовестных игроков обойти защиту должны пресекаться на корню. По нашим оценкам пост-атрибуционный уровень защиты способен сэкономить рекламодателям миллионы из расходов на рекламу ежедневно».

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