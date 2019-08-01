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Информация о бонусах «Спасибо» Сбербанка появилась на «Яндекс.Маркете»

Интернет E-commerce

Пользователи сервиса для сравнения цен и выбора товаров «Яндекс.Маркет» смогут увидеть, сколько бонусов «Спасибо» от Сбербанка можно получить за заказ в магазинах-партнёрах этой программы.

Информация о начислении бонусов «Спасибо» размещается в предложениях на карточках товаров и в результатах поиска по сервису. Всего сейчас на «Яндекс.Маркете» представлены товары 16 магазинов-партнеров программы.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка», отметил: «Все больше людей предпочитают онлайн-шопинг - это удобно, быстро и прозрачно для покупателя. Мы стараемся просто и понятно донести участникам программы, как выгодно совершать покупки с использованием бонусов «Спасибо», а сервис Яндекс.Маркет помогает людям не только сэкономить время, но и предлагает уникальный выбор магазинов».

Татьяна Умряева, директор сервиса «Яндекс.Маркет», сказала: «Сейчас в программе «Спасибо от Сбербанка» участвуют больше 40 млн покупателей, для которых возможность получить бонусы за заказ играет важную роль при выборе места покупки. Мы же стараемся показывать как можно больше полезной информации для того, чтобы пользователь мог выбрать самый подходящий товар и самый удобный магазин»

«Яндекс.Маркет» предоставляет пользователям различные инструменты для выбора удобного места покупки. Недавно на сервисе появились чаты, в которых можно пообщаться с представителем магазина в режиме онлайн и уточнить все детали покупки.

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