Лайфхаки
Особенности цифровизации: почему бизнесу больше не важна стоимость технологий
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Цифровые процессы
Как оригинальные картриджи помогают экономить

Спецпроекты

«Ростелеком» запустил «Игровой маркет»

Интернет Веб-сервисы

«Ростелеком» запустил «Игровой маркет» — market.rt.ru. Уже сегодня на площадке доступно более 2,2 тыс. игр от 48 российских и зарубежных издателей.

Проект реализуется в партнерстве с компанией «Бука». На старте покупателям предлагаются скидки до 90% и специальные предложения для абонентов тарифного плана «Игровой».

«Запуск "Игрового маркета" расширяет нашу экосистему сервисов для геймеров, в центре которой — тарифный план "Игровой". Система основана на партнерстве "Ростелекома" с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии. Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов с максимальным удобством — объединяем лучшие игровые сервисы у одного оператора и стремимся сделать процесс покупки и активации услуг, опций и игр максимально простым и быстрым», — отметил директор игрового направления компании «Ростелеком» Алексей Степуро.

Другие материалы рубрики

Минкомсвязи заказывает рекламу электронных госуслуг на полмиллиарда

Правительство просит граждан и бизнес оценить прототипы суперсервисов

В России поставщика «железа» для майнинга обвинили в неуплате миллионных пошлин. Силовики обыскивают дата-центры

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

Хакер-рецидивист шифровал базы данных по всей России ради выкупа

Google Chrome научился бесплатно читать статьи на платных сайтах

Техника

Обзор HP Pavilion 15-cs1006ur: строгий ноутбук с мощным железом

Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри

Зачем нам 8К TV? Преимущества и недостатки новых телевизоров

Самые легкие ноутбуки для работы: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии