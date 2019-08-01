Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом

Сбербанк сообщил о запуске нового страхового продукта. «Защита сотрудников» компании «Сбербанк страхование жизни» позволяет предприятиям малого и микро-бизнеса, включая ИП, застраховать своих работников от несчастного случая. Базовое страховое покрытие (уход из жизни и установление инвалидности в результате несчастного случая) клиент может без увеличения стоимости полиса расширить еще одним риском на выбор: травмы, временной нетрудоспособности или госпитализации в результате несчастного случая.

Каждый сотрудник предприятия, заключившего договор страхования, сможет без ограничения пользоваться услугами телемедицины, предоставляемыми компанией экосистемы Сбербанка Docdoc – удаленными консультациями с медиками по телефону, видеосвязи и в онлайн-чате. В личный кабинет каждого сотрудника интегрирован медицинский чат-бот. Чат-бот умеет определять 350 самых частых симптомов и перенаправляет клиентов к специалистам.

Алексей Шашкин, управляющий директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, сказал: «Страхование сотрудников от несчастных случаев, особенно для предприятий малого и микробизнеса, – это отличная альтернатива добровольному медицинскому страхованию, которое традиционно является частью корпоративного соцпакета на крупных предприятиях. Страхование от несчастных случаев на порядок дешевле и более точечно решает задачи конкретного бизнеса. В дополнение к базовому покрытию мы даем возможность предприятию выбрать один из трех рисков – травмы, временной нетрудоспособности или госпитализации. Каждое предприятие исходя из своей сферы деятельности и присущих именно ей рисков выберет наиболее оптимальную защиту для сотрудников. Если сотрудник не вышел на работу, например, из-за травмы, за каждый день вынужденного «простоя» он получит выплату. Это особенно актуально для малого и микробизнеса, зарплаты в котором очень часто сдельные».

Екатерина Коломенцева, директор по развитию медицинского страхования СК «Сбербанк страхование жизни», отметила: «Мы постоянно изучаем новые технологические решения в медицине и интегрируем их в наши продукты. Сейчас в коммуникациях на смену телефонным звонкам приходят мобильные приложения, мессенджеры и чаты. В нашей новой программе "Защита сотрудников" в телемедицинском пакете впервые появился чат-бот. Мы полагаем, что телемедицина в программах страхования для предприятий малого и микробизнеса, особенно региональных, очень актуальна, поскольку это возможность оперативно получить квалифицированную консультацию из любого места. Эти дополнительные сервисы делают программу незаменимым ежедневным медицинским помощником для каждого застрахованного».

«Сбербанк страхование жизни» начала включать медицинские сервисы в продукты страхования жизни в 2018 г. Сегодня 70% предприятий ММБ, заключающих договоры страхования сотрудников от несчастного случая, выбирают программы с медсервисами.

Договор страхования по программе «Защита сотрудников» можно оформить в 738 отделениях Сбербанка по работе с юрлицами по всей России. Стоимость программы составляет от 2,49 тыс. рубл. на одного застрахованного в год, лимиты выплат – 250 тыс., 500 тыс. или 1 млн руб. на человека. Расходы на страхование снижают базу предприятий по налогу на прибыль.