«Яндекс.Карты» начали показывать схемы зданий

«Яндекс» объявил о том, что сервис «Яндекс.Карты» начал показывать поэтажные схемы зданий. Теперь пользователи могут сверяться с «Картами» не только на улице, но и внутри помещений.

Первыми на «Картах» появились схемы крупных московских торговых центров — от «Охотного ряда» на Манежной площади до «Вегаса» на МКАДе. На схемах отмечено всё, что есть на каждом этаже ТЦ: магазины, кафе, кинотеатры, салоны красоты и так далее. Можно узнать, где находятся туалеты, банкоматы, парковка, гардероб и даже точки, где можно подзарядить мобильные устройства. Значки лифтов, лестниц и эскалаторов подскажут, как попасть с одного этажа на другой.

Схемы не дадут заблудиться даже в комплексах со сложной планировкой. Чтобы увидеть, что находится внутри торгового центра, достаточно приблизить карту и выбрать нужный этаж.

Сейчас на «Яндекс.Картах» доступны схемы 29 торговых центров в Москве и ближайшем Подмосковье. Этот список будет постоянно пополняться. Схемы можно посмотреть в приложении Карт для iOS и Android, а также с компьютера — в браузерах на базе Chromium с поддержкой векторных карт.