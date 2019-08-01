«Яндекс.Касса» и РАЭК рассказали о проблемах российского бизнеса

Аналитики «Яндекс.Кассы» и РАЭК при участии Aquarelle Research по итогам проведения опроса представителей рынка электронной коммерции в России выяснили, что привлечение новых клиентов — самая актуальная проблема для российских компаний, которые предлагают товары и услуги онлайн

«Нам важно знать, с какими трудностями сталкиваются компании и предприниматели в России. Это позволяет «Яндекс.Кассе» создавать сервисы, которые помогают бизнесу решать самые разные задачи, в том числе не связанные с приемом платежей. Например, у нас есть сервис контекстной рекламы для продвижения товаров и услуг в сети, Бизнес-маркет со специальными предложениями от партнеров Кассы по различными бизнес-услугам, антифрод-система для защиты от интернет-мошенников и другое», — сказала Оксана Коробкина, коммерческий директор «Яндекс.Кассы».

Проблему привлечения новых клиентов назвали актуальной 37% компаний и предпринимателей, а приоритетной для себя ее считают почти четверть опрошенных.

Вторая по распространенности проблема — недостаточный трафик посетителей на сайте компании. Она актуальна для 35% опрошенных представителей бизнеса. Однако на первое место по значимости ее поставили только 11%.

Низкая конверсия посетителей сайта в покупателей — на третьем месте среди сложностей, с которыми чаще всего сталкиваются российские компании и предприниматели. О ней говорит каждый третий бизнесмен. Но приоритетна эта проблема только для 10%.

«Проблема несвоевременных платежей входит в пятерку самых распространённых — о ней говорит каждый пятый представитель бизнеса. Яндекс.Касса перечисляет деньги магазинам на следующий день после оплаты покупки. Но, как показал опрос, на рынке подобная практика еще не стала повсеместной», — отметила Оксана Коробкина.

Замыкает топ5 проблема удержания текущих клиентов — ее упомянули 19% представителей бизнеса.

Реклама и другое медиаразмещение — сфера, в которой российские компании и предприниматели острее всего испытывают недостаток внутренней экспертизы. В числе важных эту проблему отметил каждый пятый представитель бизнеса. 23% заинтересованы в готовых решениях для рекламного продвижения товаров и услуг.

Российский бизнес испытывает нехватку внутренней экспертизы и в других сферах — SEO (18% респондентов), разработке (18%), маркетинге (17%), юриспруденции (13%), бухгалтерском учете (9%). При этом 22% компаний и предпринимателей отметили, что заинтересованы в готовых решениях для бухгалтерии, 21% — для SEO, 17% — для юриспруденции.

Современный российский бизнес использует самые разные технологии и решения. Так, 47% компаний и предпринимателей пользуются онлайн-кассами, 44% — телефонией, 39% — хостингом, 35% — аутсорсинговой бухгалтерией. 31% представителей бизнеса заинтересованы в сервисах контекстной рекламы.

«Контекстная реклама — один из самых доступных способов продвижения для небольших интернет-магазинов. Микро- и малый бизнес обычно не может позволить себе взять в штат специалиста по рекламе. Поэтому наш сервис по настройке и запуску контекстной рекламы прежде всего рассчитан именно на небольшой бизнес», — сказала Оксана Коробкина.

Полная версия исследования доступна здесь.