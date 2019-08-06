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Mail.ru расширила возможности закупки рекламы в социальных сетях

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Mail.ru Group расширила доступный рекламодателям на платформе myTarget инвентарь для форматов «Карусель» и «Мультиформат». Теперь реклама сайтов будет показываться в том числе и в новостной ленте «Вконтакте» в дополнение к доступным ранее площадкам – социальной сети «Одноклассники», проектам Mail.ru Group и ресурсам партнерской сети. Это позволит клиентам охватывать дополнительную целевую аудиторию в рамках одной рекламной кампании.

Формат «Карусель» позволяет показывать в одном объявлении до шести продуктовых карточек. «Мультиформат» автоматически адаптирует баннеры в зависимости от рекламного места и транслирует объявления на всех доступных ресурсах. В новостной ленте «Вконтакте» «Мультиформат» отображается как «Реклама сайта», позволяя продвигать любые форматы лендинга, например, десктопную и мобильную версии сайта или приложение.

Площадки и форматы выбираются системой myTarget автоматически в зависимости от платформы, на которой находится заданная целевая аудитория в конкретный момент времени. Такое определение места размещения дает возможность увеличить конверсию при более низкой цене за действие (CPA). Возможность трансляции объявлений только «Вконтакте» остается доступной через рекламный кабинет соцсети.

Проектами Mail.ru Group пользуется 91% пользователей Рунета (данные компании). Благодаря новым возможностям платформы myTarget рекламодатели смогут настроить кампании и донести ключевые сообщения до максимально широкой, но при этом релевантной аудитории.



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