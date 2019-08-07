«Дом.ru бизнес» в Москве увеличил емкость радиосети в шесть раз

Федеральный телеком-оператор «ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru бизнес») завершил в Москве первый этап модернизации существующей беспроводной сети.

Технология WNGN (wireless next generation networks), по сравнению с параметрами сети предыдущего поколения (Pre-WiMAX), увеличивает емкость радиосети в шесть раз. Новое оборудование установлено на всех базовых станциях и позволяет предоставлять клиентам скорости до 300 Мбит/с. Основное преимущество обновленной сети – стабильное высокоскоростное соединение, а также возможность подключения клиентов ко всем инновационным услугам компании одновременно.

Благодаря первому этапу модернизации сети компания обеспечивает подключение не только стандартных телекоммуникационных услуг – корпоративного интернета, облачной телефонии, видеонаблюдения, Wi-Fi для бизнеса. Комплекс решений «Дом.ru бизнес» позволяет сделать офис клиента «умным» с помощью видеоаналитики, цифровой рецепции, мониторинга микроклимата и др. В компании уже реализованы проекты по автоматизации процессов в таких отраслях как строительство, ритейл, коммерческая недвижимость, а также существуют специальные решения для малого и среднего бизнеса различных сфер.

Константин Бейюсов, директор по продажам филиала «ЭР-Телеком холдинг» в Москве, сказал: «Мы продолжаем активно развиваться в Москве и Московской области. Наша новая сеть более чем конкурентоспособна и отвечает потребностям существующих и потенциальных клиентов. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что наши технологии меняют качество бизнеса и жизни клиентов».