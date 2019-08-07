«Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов

«Юлмарт» предложил малому бизнесу сотрудничество по выдаче заказов ритейлера. Компания ищет партнеров, которые будут принимать товары для дальнейшей выдачи покупателям. Проект расширит логистические возможности торговой сети и даст возможность обслуживать клиентов в городах, где у «Юлмарта» нет собственной инфраструктуры.

Ранее онлайн-ритейлер сотрудничал только с логистическими операторами (DPD и Pick-up.ru). Теперь партнерами могут стать любые компании и индивидуальные предприниматели с офлайн-точками по маршрутам логистики «Юлмарта», которые готовы выдавать заказы сети. Для удобства клиентов такие торговые точки будут обозначены вывесками или оформлением входной группы в бренде «Юлмарта».

На пилотном этапе «Юлмарт» хочет привлечь предприятия с торговыми точками в малых городах Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Республики Карелия. В адресную программу входят города, расположенные по маршрутам: Санкт-Петербург — Петрозаводск — Костомукша; Санкт-Петербург — Приозерск — Питкяранта; Санкт-Петербург — Луга — Псков — Великие Луки; Санкт-Петербург — Великий Новгород — Боровичи; Санкт-Петербург — Мурманск; Санкт-Петербург — Выборг — Светогорск; Санкт-Петербург — Гатчина — Сиверский — Ивангород — Кингисепп — Сланцы; Санкт-Петербург — Тосно — Кириши — Волхов — Сясьстрой — Тихвин — Пикалево.

«Мы ориентируемся на работу с компаниями и индивидуальными предпринимателями с инфраструктурой для выдачи заказов, в торговые точки которых можно возить любой товар из ассортимента "Юлмарта" без ограничений (или с незначительными ограничениями) по весу и габаритам. Сотрудничество с малым бизнесом помогает нам снизить затраты на аренду и операционные платежи, а партнерам получить дополнительный доход через дозагрузку существующей инфраструктуры собственного бизнеса, без вложений и увеличения регулярных постоянных затрат», — сказал Илья Бражников, руководитель платформы «Пункты выдачи заказов» «Юлмарта».

Логистику до торговой точки обеспечивает «Юлмарт»: за каждый выданный заказ партнеры будут получать вознаграждение (от 60 руб. за выдачу одного заказа).