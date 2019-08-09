МКБ обновил свой мобильный банк

Московский кредитный банк (МКБ) провел очередное обновление системы дистанционного обслуживания «МКБ онлайн».

В новой версии добавлена возможность сохранения карт других банков. Теперь при пополнении карт МКБ не придется вводить данные сторонних карт: можно сохранить карту в приложении и переводить деньги, перетянув одну карту на другую. Реализация этой услуги в пилотном режиме позволила увеличить число межбанковских переводов на 22% с начала августа.

Кроме этого можно проверить МСС-код любой операции, который влияет на количество баллов по программе лояльности «МКБ бонус». Для этого достаточно зайти в выписку и выбрать интересующую операцию.

Также для владельцев смартфонов с ОС Аndroid стало доступно добавление карт в Google Pay и Samsung Pay для бесконтактной оплаты прямо из мобильного банка без ввода реквизитов.

По словам представителей банка, в ближайшем будущем в «МКБ онлайн» появится возможность совершать переводы с карты на карту на экране авторизации для владельцев iPhone. Функция необходима, если нужно срочно сделать перевод, и нет возможности ввести логин и пароль, а также для людей, которые не являются клиентами МКБ, но хотят воспользоваться качественным сервисом перевода с карты на карту. Для этого нужно зайти в приложение, указать данные своей карты и номер карты получателя.