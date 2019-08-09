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«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами стадион «Динамо»

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По итогам открытого тендера «Ростелеком» стал оператором оказания комплексных телекоммуникационных услуг «УК «Динамо» на ближайшие три года. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Объект предоставления услуг – «ВТБ арена – центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». По договору национальный провайдер предоставляет выделенный интернет-канал для корпоративной связи с пропускной способностью до 10 Гбит/с, телефонную связь и цифровое телевидение. Кроме того, для бесперебойного оказания услуг во время проведения мероприятий на стадионе зарезервированы два канала связи.

Компания также подключила инфраструктуру заказчика к Единой системе оперативно-диспетчерского управления города Москвы (ЕСДОУ) с целью повышения обеспечения безопасности. Система видеонаблюдения за внешним периметром стадиона включает более 400 видеокамер, установленных в спортивно-развлекательном комплексе, и по защищенному каналу передает данные в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» (ЕЦХД) Москвы. Кроме того, «Ростелеком» обеспечил сопряжение систем оповещения стадиона с Региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО).

Дмитрий Угнивенко, директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» «Ростелекома», сказал: «У "Ростелекома" крупнейшая магистральная сеть в стране. Мы накопили богатейший опыт телекоммуникационной поддержки спортивных мероприятий любого масштаба. Компания гарантирует надежность на уровне мировых стандартов, обеспечивает высокую пропускную способность и минимальные сроки подключения. Для решения бизнес-задач мы предлагаем заказчикам современные цифровые решения: защиту от DDoS-атак, развертывание Wi-Fi-сетей с авторизацией и выделение адресного пространства».

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