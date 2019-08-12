«Дом.ru» направит 100 миллионов рублей на резервирование сетей

Телеком-оператор «Дом.ru» сообщил о том, что продолжает проект по резервированию транспортных и магистральных сетей с целью обеспечения бесперебойного доступа к услугам связи. В 2019 г. работы пройдут в 28 филиалах, инвестиции в проект составят более 100 млн руб. Самые большие объемы работ запланированы в Волгограде, Казани, Иркутске, Саратове, Томске, Перми и Красноярске.

Для обеспечения надежности сети компания организует резервирование оптических линий связи более чем на 180 участках сети. Объекты, которые будут зарезервированы в первую очередь, определяются с учетом данных систем технического учета и мониторинга сетей, анализа аварийности на этом участке в предыдущие годы, количества абонентов.

«Дом.ru» строит резервные линии связи по запатентованной кольцевой схеме. Если на сети случится авария, например, оборвется оптоволоконный кабель, то сигнал будет направлен абоненту по резервной линии связи или, иначе говоря, по другой стороне «кольца». В результате клиенты защищены от долговременного отключения доступа в сеть.

«Нашим клиентам очень важно оставаться на связи постоянно. Это один из главных критериев при выборе оператора домашнего интернета и цифрового ТВ. Чтобы обеспечить им надежный доступ, мы регулярно модернизируем и повышаем отказоустойчивость сети. По итогам первого полугодия средний уровень доступности сети "Дом.ru" составил 99,92%. В ближайшие три года мы планируем довести этот показатель до 99,99% – это уровень европейских стандартов связи», – сказал Антон Федоров, руководитель службы эксплуатации ГУТС «Дом.ru».