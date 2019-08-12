Стартовала V ежегодная благотворительная акция «Добролап»

Зоомагазины «Четыре Лапы» проводят акцию помощи приютам для бездомных животных «Добролап» под лозунгом «Творим добро вместе!».

Благотворительная инициатива «Добролап» уже в пятый раз проходит в сети «Четыре Лапы». Совместно с 44 благотворительными организациями в этом году «Четыре лапы» объединяет всех, кто не равнодушен к питомцам без семьи, с целью помочь животным найти родителей и поддержать временно бездомных друзей.

С начала старта благотворительной акции «Добролап» к движению присоединились более 70 организаций-партнеров, 200 000 участников и 10 000 волонтеров. В 30-ти городах России для приютов и фондов передано более 40 000 килограмм сухого корма для кошек и собак, 306 453 штук консервов и паучей, 10 611 упаковок ветеринарных препаратов, 5623 игрушек, более 3000 аксессуаров, амуниции, одежды, домиков, лежаков, когтеточек, а также наполнители – 2299 кг. и более 1500 лотков и упаковок с пеленками.

В этом году организатор акции - сеть зоомагазинов «Четыре Лапы», продолжает традицию и собирает команду «Добролап». Помочь временно бездомным животным, узнать, как быть ответственным родителем питомца и другом для тех, кто ждет помощи, принять участие в мастер-классах «Уроки доброты», совершить добрые поступки и найти друзей – все это вместе с нами в «Добролап».

Во всех магазинах сети участники могут выбрать корм, лакомства, одежду, игрушку, лежак или ветеринарные средства для животных из приютов и присоединится к команде волонтеров. Каждую неделю мы отправляемся в гости к четверолапым друзьям, чтобы отвезти нужные и долгожданные подарки. На память о добром поступке все участники благотворительной инициативы получают памятный магнит и приятный сюрприз.

Принять участие и присоединится к команде «Добролап» можно в любом магазине сети «Четыре лапы» или на сайте 4lapy.ru в разделе «Добролап», выбрав приют и подарок для питомца. Для самых маленьких в магазинах приготовлены удобные подарочные коробочки, в которые дети могут собрать корм и игрушки для животных из приютов. Помощь маленького друга – это счастье делать чудеса своими руками.

Рассказать историю о том, как помочь питомцу и собрать друзей для поездки в приют можно в социальных сетях, присоединившись к челленджу #командадобролап, за новостями акции можно следить на сайте 4lapy.ru, в социальных сетях «Четыре лапы».