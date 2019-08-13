Paymaster позволит принимать платежи через Wechat Pay

Сервис приема платежей Paymaster интегрировал возможность оплаты через китайскую систему Wechat Pay. Решение подходит для всех офлайн- и онлайн-магазинов.

Новая услуга будет интересна в первую очередь тем, кто заинтересован в туристах из КНР или в покупателях среди китайской диаспоры.

Магазину для активации приема платежей через Wechat Pay в рамках текущего договора с Paymaster требуется только подписать дополнительное соглашение. Покупателю для оплаты необходимо отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения Wechat

Генеральный директор Paymaster Андрей Смирнов отметил: «Платежи через Wechat Pay являются частью повседневной жизни китайцев. Таким способом они расплачиваются практически везде: от такси до рынков, больниц и отелей. Все продавцы, которые регистрируются в системе, попадают в общий пул торговых точек с геолокацией внутри мессенджера».

В ближайшее время Paymaster планирует запустить прием платежей через Alipay, одну из крупнейших платежных систем, входящих в Alibaba Group.