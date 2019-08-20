Интегрированная платформа для мобильного маркетинга ADA стала доступна в России

Международная ИТ-компания The Digital Box открыла представительство в Москве. Флагманский продукт разработчика – интегрированная платформа для мобильного маркетинга ADA – теперь доступна для российских пользователей.

Онлайн–платформа ADA создана на базе искусственного интеллекта и предназначена для проведения рекламных кампаний в мобильной среде. Софт помогает маркетологам автоматизировать контакт с пользователями и добиться максимальной конверсии в нужное действие. Продукт ориентирован на взаимодействие с клиентами на основе смартфона.

Компания The Digital Box разработала собственную методологию для работы с пользователями, повышения их лояльности и увеличения эффективности коммуникационных инициатив. Методика получила название «конвергентный маркетинг» (конвергенция – от лат. сonvergo «сближение» или «сходимость»), что отражает современные реалии – все маркетинговые кампании сходятся в одну точку – в пользовательский смартфон. Платформа ADA использует данную методологию.

Продукт существенно упрощает жизнь маркетологов – в едином личном кабинете объединены инструменты, которые необходимы для создания, управления, измерения эффективности, и автоматизации маркетинговых кампаний.

С помощью платформы создаются точки взаимодействия: лендинги, визуальные истории, видео-презентации, чат-боты, осуществляется планирование SMM. Сформированные точки контакта распространяются через e-mail- и SMS-рассылки, соцсети, контекстную и таргетинговую рекламу. Таким образом, благодаря платформе специалист по маркетингу, не обладая техническими знаниями, может создать персонифицированный путь клиента, шаг за шагом подводя пользователя к необходимому действию.

Особенность софта состоит в измерении эффективности результатов с помощью глубокой аналитики и автоматического профилирования. ADA помогает собирать информацию о клиентах и автоматически категоризирует пользователей, оценивая поведенческие аспекты, полученные в ходе рекламных кампаний. Преимущество платформы – инструменты уже интегрированы друг с другом, что делает запуск рекламных кампаний простым и интуитивно понятным, высвобождая время для креатива. Даже неподготовленный пользователь сможет собрать достаточно сложную маркетинговую кампанию всего за несколько часов.

В России разработчик планирует привлечь SMB-сегмент, в частности, рекламный и монопродуктовый бизнес со сложными товарами и услугами, а также ресторанный и гостиничный сегмент, автодилеров, индустрию красоты и медицинскую отрасль.

Второй фокус – развитие партнерской сети. Для коммуникационных и маркетинговых агентств компания предлагает, помимо софта, обучение, сертификацию специалистов, в том числе с привлечением международных преподавателей, а также готовые инструменты для продаж конечным клиентам. В данный момент разработчик отбирает партнеров для сотрудничества.

«Мы видим, что пользователи устали от сложных продуктов. Бизнесу нужны инструменты, которые позволяют быстро тестировать гипотезы, находить лучший подход к каждому клиенту и добиваться необходимого результата. Пользователи уже давно перешли на мобильные платформы – там они проводят основную часть времени. Соответственно, нужны инструменты, которые отвечают этому тренду. ADA создана вокруг экосистемы мобильных устройств, а все элементы платформы сфокусированы на формировании максимально качественного пользовательского опыта. Именно поэтому наши клиенты добиваются выдающихся результатов», – сказал генеральный директор «ADA Россия» Павел Лисовский.

Сегодня платформа доступна в рамках трех тарифных планов, каждый из которых включает неограниченный доступ к полному набору маркетинговых инструментов и отличается только лимитами на размер пользовательской базы. Минимальная стоимость подписки на использование платформы составляет 16,5 тыс. руб. в месяц.