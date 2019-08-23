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Mail.ru Group начала привлекать дистрибьюторов для своих облачных сервисов

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Платформа Mail.ru Cloud Solutions и дистрибьютор программного обеспечения Mont объявили о сотрудничестве, благодаря которому облачные сервисы MCS доступны 2 тыс. партнеров Mont по всей России.

Клиенты Mont получили доступ к продуктам платформы облачных сервисов Mail.ru Cloud Solutions (MCS). Сотрудничество Mail.ru Cloud Solutions и Mont позволит партнерам дистрибьютора расширить портфели предоставляемых услуг за счет облачных сервисов MCS.

Mail.ru Cloud Solutions — масштабируемая облачная платформа. Входящие в ее состав IaaS- и PaaS-сервисы подходят для бизнеса в сферах разработки, ритейла, электронной коммерции, производственных и других компаний, а также государственных организаций. Их использование позволяет оптимизировать расходы за счет масштабируемой модели потребления ресурсов и снижения затрат на администрирование ИТ-инфраструктуры.

«Благодаря партнерству с Mont облачные решения Mail.ru Cloud Solutions станут еще доступнее для российских организаций. Являясь лидером в области цифровых технологий и имея масштабную экспертизу в области облачных сервисов, Mail.ru Group помогает компаниям в цифровизации процессов. Решениям на базе MCS найдется эффективное применение в любом бизнесе и отрасли», — отметил Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions.

«Пополнение портфеля Mont решениями Mail.ru Cloud Solutions упростит для наших партнеров и их заказчиков процесс цифровизации бизнеса. Уверен, что это сотрудничество принесет нашим партнерам максимум выгоды, а также поможет популяризации продуктов Mail.ru Cloud Solutions на рынке», — отметил Дмитрий Елин, директор облачной дистрибуции Mont.



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