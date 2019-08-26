Исследование Mail.ru Group: более половины россиян не готовы отказаться от гаджетов на отдыхе

Mail.ru Group провела исследование среди пользователей рунета и выяснила, как меняется интернет-потребление летом и возможен ли «диджитал-детокс».

Исследование проводилось в июле и августе 2019 г. совместно с компанией Researchme, партнером Mail.ru Group по реализации маркетинговых исследований. В опросе приняли участие 4,2 тыс. пользователей интернета в России старше 14 лет с десктопов и мобильных устройств. Выборка репрезентативна генеральной совокупности по географии и социально-демографическому составу.

Треть пользователей Рунета (33%) в летние месяцы пользуются интернетом на работе или учебе, столько же – в выходные дни в городе. Каждый четвертый выходит в сеть на даче и за городом (25%), каждый пятый (20%) – в поездках по России и только каждый десятый (9%) – в поездках за рубеж. При этом, 79% опрошенных сообщили, что пользуются интернетом вне зависимости от своего местонахождения.

76% пользователей Рунета летом проводят время в социальных сетях, почти половина (47%) смотрит в интернете различные видео, 46% смотрят фильмы и сериалы, 46% слушает музыку. Онлайн-игры увлекают 42% респондентов. Общаются в мессенджерах 34%, 23% занимаются онлайн-покупками, только каждый пятый (19%) смотрит телевизор и заходит на сайты телеканалов, 12% слушают радио и 8% занимаются онлайн-обучением.

Летом в игры играют чаще мужчины, чем женщины (47% против 38%). Женщины заинтересованы в интернет-покупках сильнее, чем мужчины: 27% против 18%. Зато среди мужчин больше тех, кто тратит на онлайн-шопинг более трех часов в день: 15% (против 7% женщин). Среди мужчин выше доля тех, кто более трех часов в день посвящает просмотру видео (39% мужчин против 30% женщин) и онлайн-играм (61% против 47%).

Люди старше 45 лет активнее играют в компьютерные игры, для которых нужен доступ в интернет, чем молодежь от 14 до 25 лет: 52% против 35%. Также аудиторию Рунета старше 45 лет сильнее интересует онлайн-шопинг: 28% против 16% в возрастной группе от 14 до 25 лет. При этом доля смотрящих видео и сериалы в интернете снижается с возрастом (55% в возрастной группе 14–25 лет и 35% среди людей старше 45 лет). Эта тенденция касается и прослушивания музыки (61% в возрастной группе 14–25 лет и 32% среди людей старше 45 лет).

По данным исследования Mail.ru Group, в теории россиянам близка идея летнего «диджитал-детокса». Чуть больше половины пользователей Рунета (52%) сказали, что летом стараются отключаться от средств связи и проводить больше времени на природе. 71% ответили, что предпочли бы интернету общение с родственниками или чтение книги.

Однако на практике дело обстоит иначе. Только 17% участников опроса сказали, что летом действительно выходят в интернет реже, тогда как 69% делают это так же часто, как в остальное время, а 14% – даже чаще. Больше половины опрошенных (58%) сказали, что не готовы делать перерыв в использовании гаджетов летом. А 63% считают, что интернет на даче им необходим не меньше, чем в городе.

При этом, 61% участников исследования Mail.ru Group летом сокращают потребление ТВ-контента и использование других развлекательных ресурсов. Причем среди молодежи (14–25 лет) доля таких людей значительно больше, чем среди старшего поколения в возрасте 45+ лет (70% против 53%).

О том, что на даче хочется использовать интернет активнее, заявили 62% опрошенных. Больше половины респондентов (59%) хотели бы пользоваться интернет-сервисами, которыми обычно пользуются в городе.

В топ-3 необходимых за городом сервисов вошли приложения заказа такси (54%), доставки еды (36%) и продуктов из онлайн-супермаркетов (28%). Далее следует онлайн-шоппинг (23%) и телемедицина (11%). Каршеринга за городом не хватает 6% респондентов, при этом мужчин, испытывающих потребность в этом сервисе, вдвое больше, чем женщин (8% против 4%).

В зарубежных поездках интернетом пользуются только 9%. В основном за границей пользователи проводят онлайн от 30 минут до двух часов: так ответили 49% среди тех, кто пользуется интернетом в поездках за границу. 12% пользователей сообщили, что, находясь за рубежом, проводят в сети меньше 30 минут.

Доля мужчин, проводящих более трех часов в интернете в зарубежных поездках, составляет 43%, в то время как среди женщин таких только 35%.