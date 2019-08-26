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МГТС оборудовала «умные» остановки в Жуковском к авиасалону МАКС-2019

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«Московская городская телефонная сеть», российский оператор местной проводной связи, входящий в группу МТС, модернизировала остановки общественного транспорта в подмосковном городе Жуковский. Проект «Умные остановки» реализован для обеспечения дополнительной безопасности жителей и гостей города и их комфортного пребывания на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 г.

Остановки оснащены камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион», дополнительным освещением, USB-портами для подзарядки телефонов и других мобильных гаджетов и Wi-Fi. Информация с камер круглосуточно, в режиме реального времени, поступает в городской Единый центр обработки данных.

«Мы применяем наш опыт и экспертизу управления современными фиксированными телекоммуникациями в построении и развитии современной инфраструктуры связи в Подмосковье, которая отвечает мировым стандартам телекоммуникаций и решает насущные проблемы жителей – от вопросов безопасности до обеспечения доступа к современным цифровым сервисам, – сказал Алексей Назаров, коммерческий директор МГТС. – В дальнейшем технические возможности системы умных остановок позволят внедрять различные решения с применением искусственного интеллекта, в том числе систему распознавания лиц, без дополнительных вложений».

«К системе "Безопасный регион" в Жуковском подключено уже более 260 камер. Они контролируют основные социально-значимые объекты города – медучреждения, детские сады и школы, места массового пребывания людей и плотного автомобильного трафика, – отметил глава города Жуковский Юрий Прохоров. — Видеокамеры на остановках общественного транспорта также интегрированы в общую систему городского видеонаблюдения, что позволит снизить уровень уличной преступности и расширить территории, где граждане смогут чувствовать себя защищенными».



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