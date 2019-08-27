ИТ в бизнесе
Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам
Лайфхаки
Как разработать детальный план трансформации компании
Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов

Спецпроекты

«Ситимобил» запустился в Казани

Интернет Веб-сервисы

В Казани начал работать один из крупнейших сервисов такси в России — «Ситимобил». Это третий город-миллионник на пути региональной экспансии агрегатора и четвертый город в Приволжском округе. Ранее в мае 2019 г. «Ситимобил» начал работать в Самаре, а летом сервис стал доступен пассажирам Тольятти и Нижнего Новгорода. Сервис также работает в Ярославле.

По данным исследовательской компании Researchme, треть жителей Приволжского округа ездят на такси несколько раз в неделю, еще 38% — несколько раз в месяц.

«У нас серьезные планы на регион. Не зря Казань часто называют "третьей столицей России" – здесь много жителей и туристов», – отметил директор по связям с общественностью «Ситимобил» Георгий Лобушкин. С его слов уже в первый месяц работы сервис планирует совершить как минимум 250 тыс. поездок. Для сравнения – в Москве ежедневно с помощью «Ситимобил» совершается более 4 млн поездок.

В Казани будут доступны два вида тарифов сервиса – эконом и комфорт. Стоимость таксипортации будет начинаться от 59 руб. Сейчас к сервису подключили уже четыре таксопарка, и «Ситимобил» продолжает поиск партнеров для расширения своей сети внутри Казани.

«Ситимобил» — сервис заказа такси, основанный в 2007 г. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android или по звонку оператору. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве. В апреле 2018 г. об инвестициях в проект объявили Mail.ru Group и «Мегафон». Уже к октябрю 2018 г. после раунда инвестиций «Ситимобил» показал десятикратный рост: 2,4 млн поездок в Москве в месяц. В декабре 2018 г. эта цифра приблизилась к отметке в 4 млн поездок в месяц. В июле 2019 г. к инвестициям в проект присоединился Сбербанк: совместо с Mail.ru Group компания инвестирует в создание совместного предприятия на базе агрегатора такси «Ситимобил» и сервиса доставки еды Delivery Club.

Другие материалы рубрики

«Мегафон» выпустил линейку тарифов с безлимитным интернетом. Цены

Telegram выдает силовикам участников митингов и протестов

Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября

«Архив интернета» могут навечно заблокировать в России

Стартап сына Игоря Ашманова получит от государства 300 миллионов

В русскоязычном даркнете расцвела торговля «цифровыми личностями»

Техника

Обзор Mesh Wi-Fi системы TP-Link Deco M4: быстрый Wi-Fi дома и в офисе

Обзор Samsung Galaxy A80: смартфон-иллюзионист

Выбираем узкую стиральную машину: лучшие модели

Лучшее ПО для оцифровки и редактирования фото: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Облачные сервисы 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики услуг IaaS и SaaS

Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Плохая защита данных стала главной проблемой цифровизации Российский бизнес плохо ориентируется в хайповых технологиях Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии