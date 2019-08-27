«Ситимобил» запустился в Казани

В Казани начал работать один из крупнейших сервисов такси в России — «Ситимобил». Это третий город-миллионник на пути региональной экспансии агрегатора и четвертый город в Приволжском округе. Ранее в мае 2019 г. «Ситимобил» начал работать в Самаре, а летом сервис стал доступен пассажирам Тольятти и Нижнего Новгорода. Сервис также работает в Ярославле.

По данным исследовательской компании Researchme, треть жителей Приволжского округа ездят на такси несколько раз в неделю, еще 38% — несколько раз в месяц.

«У нас серьезные планы на регион. Не зря Казань часто называют "третьей столицей России" – здесь много жителей и туристов», – отметил директор по связям с общественностью «Ситимобил» Георгий Лобушкин. С его слов уже в первый месяц работы сервис планирует совершить как минимум 250 тыс. поездок. Для сравнения – в Москве ежедневно с помощью «Ситимобил» совершается более 4 млн поездок.

В Казани будут доступны два вида тарифов сервиса – эконом и комфорт. Стоимость таксипортации будет начинаться от 59 руб. Сейчас к сервису подключили уже четыре таксопарка, и «Ситимобил» продолжает поиск партнеров для расширения своей сети внутри Казани.

«Ситимобил» — сервис заказа такси, основанный в 2007 г. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android или по звонку оператору. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве. В апреле 2018 г. об инвестициях в проект объявили Mail.ru Group и «Мегафон». Уже к октябрю 2018 г. после раунда инвестиций «Ситимобил» показал десятикратный рост: 2,4 млн поездок в Москве в месяц. В декабре 2018 г. эта цифра приблизилась к отметке в 4 млн поездок в месяц. В июле 2019 г. к инвестициям в проект присоединился Сбербанк: совместо с Mail.ru Group компания инвестирует в создание совместного предприятия на базе агрегатора такси «Ситимобил» и сервиса доставки еды Delivery Club.