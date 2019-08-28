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Искусственный интеллект поможет подобрать интерьер с фотографий и видео

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Разработчик ИИ-решений Sarafan Technology Inc., партнер Microsoft, представил не имеющий аналогов в России сервис по поиску предметов интерьера на фото и видео. Первым эксклюзивным медиапартнером интеллектуального сервиса стал бренд «Домашний очаг» – виджет Sarafan.AI встроен в изображения раздела «Дом» на его сайте.

При нажатии на виджет «Где купить» под фотографией или видео появляются ссылки на товарные позиции в разных ценовых категориях в онлайн-магазинах партнеров, среди которых: «Эльдорадо», «Cook House», «INMYROOM» – всего более 300 тыс. товаров. Список ритейлеров, чьи товары будут представлены в сервисе, будет расширяться. В период тестирования самыми популярными товарами для поиска среди читателей издания стали мебель для патио, ковры и посуда.

Сервис работает на базе искусственного интеллекта Sarafan.AI в облаке Microsoft Azure. Специально обученная нейросетевая модель распознает мебель, светильники, электронику и бытовую технику в фотографиях и видео. В ближайшем будущем разработчики планируют расширить список распознаваемых категорий товаров для интерьера.

«Люди часто ищут идеи для ремонта и обновления интерьера в сети. Как правило, главная проблема – найти понравившиеся товары с картинки в магазине. «Сервис Sarafan.AI решает эту задачу за секунды. Но наша задача – представить интерьер во всех деталях. Сейчас Sarafan.AI также обучают искать напольные покрытия, керамическую плитку, обои и лакокрасочные материалы». Sarafan Technology Inc. использует собственную методологию обучения нейросетей. Так для распознавания мебели были обработаны более двух миллионов изображений и более 300 тыс. товарных позиций. Нейросеть продолжает самообучаться по мере обработки пользовательских запросов», – отметил генеральный директор компании Андрей Корхов.



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