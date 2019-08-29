«Яндекс.такси» начало доставлять посылки

В «Яндекс.такси» появилась услуга «Доставка». Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании.

Теперь можно быстро отправить небольшую вещь, если не получается отвезти ее самостоятельно. Оплатить услугу можно картой, Apple Pay или Google Pay.

Оформить «Доставку» так же легко, как и заказать обычное такси. Отличие только в одном: нужно указать номер телефона получателя. «Яндекс.такси» отправит ему SMS со ссылкой на сайт, где за движением автомобиля по маршруту можно будет следить. Ссылка работает, даже если у получателя еще не установлено приложение «Яндекс.такси».

Для отправки посылки ее нужно будет отнести к машине и передать водителю, а получателю — выйти за ней и забрать, когда машина подъедет. В минимальную стоимость заказа – 249 руб. – входят первые 6 минут и 2 километра поездки.