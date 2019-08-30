Портал поставщиков поможет заказчикам провести срочную закупку

На Портале поставщиков стали доступны короткие котировочные сессии длительностью 3, 6 и 24 часа. Они помогут заказчикам, которым срочно надо совершить закупку малого объема.

«Москва продолжает совершенствовать электронные сервисы для бизнеса. Новая функция Портала поставщиков даст возможность объявить короткую котировочную сессию, чтобы сократить время заключения контракта малого объема при возникновении такой необходимости у заказчика», - сказали в Пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Объявить котировочную сессию на 24 часа заказчики могут в любое время. Однако сессию на шесть часов можно объявить только до 12 часов рабочего дня, а на три часа (только для товаров) - до 15 часов по московскому времени. Такие ограничения введены для того, чтобы котировочная сессия завершилась в тот же день.

Длительность котировочной сессии заказчик выбирает в момент ее создания. Чтобы предотвратить ошибку, в момент создания котировочной сессии система проверяет ее на соответствие временных интервалов.

После этого поставщики получают уведомление о начале закупки. Она проходит по обычной схеме: в ходе ее проведения определяется победитель, с которым заключается контракт.

На Портале уже представлены 157 тыс. поставщиков из всех регионов России. С начала текущего года на портале зарегистрировались 18 тыс. поставщиков, из них 9000 - из регионов.

В 2019 г. на Портале поставщиков состоялось 54 тыс. котировочных сессий на общую сумму порядка 4,5 млрд руб. Среднее снижение начальной цены при проведении котировочных сессий составляет 13%.