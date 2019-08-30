ИТ в бизнесе
Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам
Лайфхаки
Как разработать детальный план трансформации компании
Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов

Спецпроекты

Qiwi расширяет возможности для оплаты проезда по платным участкам автомобильных дорог

Интернет Веб-сервисы

Пополнить лицевой счет транспондеров T-Pass, эмитируемых компанией «Автодор-платные дороги», для возможности автоматической оплаты проезда по платным участкам дорог государственной компании «Автодор» теперь можно через терминалы Qiwi на автозаправочных комплексах «Лукойл», «Роснефть» и ТНК, расположенных вблизи платных участков. Кроме того, оплата стала доступна в партнерских сетях группы Qiwi – «Связной | Евросеть» и «Мегафон». Это расширяет набор платежных решений и дает возможность автовладельцам, предпочитающим путешествовать по скоростным магистралям России, выбирать наиболее комфортный для них способ оплаты.

Для внесения средств через терминалы достаточно ввести номер лицевого счета, либо номер транспондера, либо номер привязанного к лицевому счету мобильного телефона и желаемую сумму оплаты. Средства зачисляются на счет моментально.

«Qiwi имеет широкую терминальную сеть вблизи автодорог. Это дает весомое преимущество, когда нет возможности оплаты по интернету из-за нестабильного сигнала в междугородних поездках. Пополнение через наши партнерские сети также решает эту проблему, существенно расширяя пул возможностей для удобной и быстрой оплаты проезда», – отметила Виктория Кияченко, директор по развитию массовых сервисов Qiwi.

Другие материалы рубрики

Поисковики в России обяжут почти мгновенно удалять пиратские ссылки без решения суда

Российский хакер получил срок за кражу денег с банковских карт

Дыра в Facebook позволяла удалять чужие юзерпики

На портале госуслуг можно будет удаленно обжаловать штраф и получить наследство

«Мегафон» выпустил линейку тарифов с безлимитным интернетом. Цены

Telegram выдает силовикам участников митингов и протестов

Техника

Ускоряем домашнюю сеть: как работают системы Mesh?

Лучшие обогреватели для дома: выбор ZOOM

5 мифов о неоригинальных картриджах

Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM
Показать еще
Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Стратегия месяца

Как Пулково превращают в цифровой аэропорт

Леонид Сергеев

генеральный директор аэропорта Пулково

Плохая защита данных стала главной проблемой цифровизации Российский бизнес плохо ориентируется в хайповых технологиях Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии