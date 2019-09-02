«Связной», Geozon и «Онлайн доктор» запускают совместный проект

«Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») и «Мобайл трейд», владелец бренда потребительской электроники Geozon, объявили о запуске партнёрского проекта, в рамках которого у всех новых пользователей умных часов появится возможность заботиться о здоровье своей семьи в режиме 24/7.

С 26 августа в интернет-магазине svyaznoy.ru все покупатели детских и взрослых умных часов Geozon получат в подарок бесплатный сертификат на годовую подписку сервиса «Онлайн доктор». При покупке детских часов родители получат подписку на программу «Детский доктор», в рамках которой будет доступно неограниченное количество онлайн-консультаций с квалифицированным врачом-педиатром 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Доктор ответит на любой вопрос о состоянии ребёнка, поможет расшифровать анализы, даст мнение по существующему диагнозу и при необходимости проконсультирует даже ночью, когда обычные поликлиники уже закрыты. Общаться с врачом можно по телефону, видеосвязи или в чате из любой точки мира: в отпуске, на даче или в путешествии.

При покупке взрослых смарт-часов в «Связном» пользователь получит в подарок годовую подписку на сервис «Спорт Лайф плюс». В нее входит не только неограниченное количество онлайн-консультаций терапевта 24/7, но и возможность проконсультироваться со спортивным врачом, эндокринологом и диетологом по предварительной записи. Стоит отметить, что отдельно подписка на каждую из этих программ обошлась бы пользователю в 3000 рублей.

Сервис «Онлайн доктор» работает уже 4 года и объединяет 173 квалифицированных медика, а программа «Детский доктор» является одной из самых актуальных и востребованных.

Главная цель совместного проекта компании «Связной», Geozon и «Онлайн доктор» — обеспечить комплексную защиту здоровья каждого члена семьи.

Детские часы Geozon с GPS-трекером позволяют родителям постоянно быть на связи с ребёнком, отслеживать его перемещения и в любой момент прослушать, что происходит вокруг, а с подпиской на программу «Детский доктор» мамы и папы смогут своевременно реагировать на изменение состояния здоровья своего малыша.

Умные часы Geozon для взрослых обладают расширенными возможностями мониторинга показателей сердечного ритма и давления, а отслеживание этих параметров является важной составляющей, например, при занятиях спортом. Современному человеку часто не хватает времени, чтобы записаться и сходить на прием к врачу. Онлайн-консультации по программе «Спорт Лайф плюс» позволят сэкономить время не в ущерб для здоровья.

В совместном проекте Geozon и «Онлайн доктор» в «Связном» участвуют следующие модели часов.

Для детей.

Geozon Lite (2990 руб.) — начальная модель в линейке. Оснащена GPS/LBS/GLONASS-трекером, функцией аудиомониторинга и кнопкой SOS. Есть возможность делать звонки, отправлять голосовые сообщения.

Geozon Active (3990 руб.) — влагозащищенная по стандарту IP-67 модель с GPS/LBS/GLONASS-трекером, звонками, сообщениями, кнопкой SOS, встроенной камерой и возможностью устанавливать безопасные зоны.

Geozon Air (4490 руб.) — тонкие стильные часы с GPS/LBS/GLONASS/WiFi-трекером, звонками, сообщениями, кнопкой SOS, встроенной камерой и возможностью устанавливать безопасные зоны.

Geozon Aqua (4990 руб.) — влагозащищенная по стандарту IP-67 модель детских умных часов с GPS/LBS/GLONASS/WiFi-трекером, усиленным аккумулятором, функцией аудиомониторинга, кнопкой SOS и встроенной камерой. Есть возможность делать звонки и отправлять голосовые сообщения.

Для взрослых.

Geozon G-SMART Vita Plus (5990 руб.) — модель начального уровня умных часов, обладающие влагозащитой по стандарту IP-67, впечатляющими возможностями для мониторинга спортивных достижений пользователя и контроля состояния организма — ЭКГ + пульс + давление.

Geozon G-SMART Sprint (6990 руб) — более продвинутая модель, оснащенная 2G связью, WiFi- и GPS-модулями, влагозащитой по стандарту IP-65 и датчиками пульса и давления.

Geozon G-SMART Hybrid (8990 руб) — гибридная модель, сочетающая в себе автономность классических аналоговых часов и возможности мониторинга сердечного ритма.