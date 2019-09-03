Авиакомпания Air Astana подключилась к интернет-эквайрингу Альфа-банка

Казахстанская авиакомпания Air Astana подключилась к интернет-эквайрингу Альфа-банка. Онлайн-сервис Альфа-банка позволит покупать авиабилеты на сайте Air Astana с помощью банковских карт любых платежных систем, включая карты «Мир». При этом жители России смогут платить за билеты рублями.

Специфика онлайн-платежей такова, что деньги поступают авиакомпании не мгновенно, клиринговые процедуры могут занять порядка 1-2 дней. Курсовая разница ложится либо на авиакомпанию, либо на клиента. Альфа-банк уже в момент оплаты фиксирует стоимость авиабилета в рублях. Таким образом, она понятна для клиента и остается неизменной вне зависимости от изменений курса.

«Авиакомпании традиционно уделяют пристальное внимание безопасности и удобству онлайн-платежей, ведь репутация – их ценнейший актив. Мы рады, что крупные клиенты выбирают надежность интернет-эквайринга Альфа-банка. Вместе с тем, соответствие нашего сервиса высочайшим требованиям как национальной, так и международных платежных систем позволяет обеспечить максимально широкий выбор средств оплаты для клиентов Air Astana», – отметил директор транзакционного бизнеса Альфа-банка Павел Рязанов.

«В последние годы доля онлайн-платежей уверенно растет. Например, в первом полугодии 2019 г. доля онлайн-продаж увеличилась на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Уверен, что наши клиенты оценят возможность фиксации стоимости билетов в рублях и удобство платежей на сайте Air Astana, что сделает рейсы авиакомпании еще более привлекательными для клиентов из России», – сказал вице-президент по информационным технологиям и электронному бизнесу Air Astana Чаминдра Ленава.

Сеть интернет-эквайринга Альфа-банка входит в число крупнейших по величине и обороту в России. По итогам 2018 г. объем операций по интернет-эквайрингу (без учета переводов по картам и торгового эквайринга) вырос на 20% и составил свыше 350 млрд руб.