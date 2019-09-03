«Контур.ОФД» выпустил бесплатное мобильное приложение для iOS и Android

Сервис для передачи данных с онлайн-касс в ФНС «Контур.ОФД» выпустил бесплатное мобильное приложение для iOS и Android.

Пользователи «Контур.ОФД» могут следить за работой касс и смотреть статистику продаж в мобильном приложении.

На «Главной» доступны данные о продажах, среднем чеке и возвратах в каждой торговой точке.

В разделе «Статистика» можно посмотреть отчет по выручке по всем точкам продаж за любой период.

В разделе «Кассы» есть информация по открытым и закрытым сменам. Приложение подскажет, если от кассы в ОФД не поступают документы.

В приложении можно следить за сроком замены фискального накопителя.