«Ростелеком» на Ямале внедрил систему оптимизации и контроля вывоза отходов

«Ростелеком» совместно с «Инновационными технологиями» представил на Ямале систему оптимизации и контроля вывоза отходов. Презентация экомониторинга состоялась в столице региона — Салехарде.

«Система контроля вывоза отходов является одним из элементов проекта “Умный город”, к организации которого стремятся администрации крупных населенных пунктов нашего региона. В первую очередь сервис позволяет получать оперативную информацию о накоплении и качестве уборки твердых коммунальных отходов, а также осуществлять мониторинг противоправных действий оператора-перевозчика. К примеру, у нас есть возможность мгновенно проверять поступающие от граждан сообщения о некачественном вывозе мусора и принимать соответствующие меры по устранению причины, из-за которой возникла такая ситуация. Система также способна составлять прогноз вместимости полигонов и не допускать их переполненности», — сказал заместитель главы администрации Салехарда по вопросам городского хозяйства Александр Воробьев.

В рамках первого этапа проекта внутри контейнеров установлены ударопрочные датчики на пяти городских пунктах сбора и вывоза отходов. Приборы учета фиксируют степень заполнения мусорного бака, а также определяют температуру и уровень влажности в нем. Далее информация поступает в онлайн-систему, которая на основе полученных данных осуществляет прогноз наполнения контейнеров. Затем программа рассчитывает оптимальный маршрут для вывоза отходов.

«Региональный оператор поддерживает и всячески приветствует процессы автоматизации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Нужно идти в ногу со временем, однако важным остается вопрос об источниках финансирования таких мероприятий», — сказал исполнительный директор «Инновационных технологий» Александр Прибылев.

Контроль за состоянием баков осуществляется с помощью онлайн-сервиса, в котором отображаются все данные, полученные с датчиков контейнеров. Мобильное приложение представляет собой электронный путевой лист, предназначенный для фиксации выполнения задачи — опустошения контейнера. Кроме того, сервис отслеживает маршрут движения мусоровоза, вычисляет пробег и время работы водителей, в том числе время въездов и выездов из мест погрузки и выгрузки. Представитель администрации, единый оператор по утилизации отходов и перевозчики со своих мобильных устройств или компьютеров могут отслеживать объем, вес и номенклатуру отходов, возможные сходы транспорта с маршрута, отказы от погрузки. Обо всех несоответствиях плану вывоза мусора диспетчеру или логисту приходит оперативное оповещение. Сервис также помогает управлять работой перевозчика, например, в нем можно внести изменения в маршруте, изменить параметры погрузки, сократить или изменить количество контейнеров на площадке.

«Экомониторинг наряду с иными сегментами “Умного города”, такими как система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, мониторинг лесных пожаров, системы дистанционного наблюдения и другими, успешно внедренными на территории Салехарда, призвана сделать жизнь горожан комфортнее и безопаснее. Существующие в столице региона проекты показывают, что у города есть потенциал стать первым умным городом на Полярном круге, — отметил директор Ямало-Ненецкого филиала "Ростелекома" Александр Оболтин. — Опыт нашей компании по строительству умных городов прекрасно продемонстрирован на Урале. Например, в результате внедрения индивидуальных теплопунктов с погодным регулированием ХМАО и Тюменская область экономят до 30% тепловой энергии. При желании и поддержке окружных властей, помимо развития системы оптимизации и контроля вывоза отходов, мы готовы развернуть пилотный проект по диспетчеризации электрических подстанций и общедомовых счетчиков, построить системы весогабаритного контроля, организовать видеонаблюдение на зимниках с целью контроля трафика и повышения безопасности. И, главное, обеспечить управление всеми системами с единой платформы».