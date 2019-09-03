В «Яндекс.Браузере» появился плеер для управления музыкой на сайтах

«Яндекс» объявил о том, что в «Яндекс.Браузере» появился плеер, который помогает управлять воспроизведением музыки на сайтах. Теперь пользователям не придётся переходить на вкладку с музыкальным сервисом, чтобы приостановить песню или переключиться на следующий трек.

«В день, когда горят костры рябин, — сказал руководитель десктопного «Яндекс.Браузера» Роман Иванов, — представляем новую фичу. Представьте, что у вас играет душевная песня, а тут важный видеозвонок. Нужно поставить музыку на паузу, прежде чем снять трубку. Отыскивать для этого вкладку сервиса неудобно, поэтому мы сделали в браузере пульт, который всегда под рукой».

Пульт находится на боковой панели и автоматически активируется, когда пользователь включает в браузере музыку или видеоролик. На пульте видно название трека, можно приостановить и возобновить воспроизведение, а также двигаться вперёд и назад по плейлисту. Новый способ управления полностью совместим с большинством популярных музыкальных веб-сервисов, а кнопка паузы работает с вообще любыми звуками на любых сайтах.

Кроме управления музыкой, на боковой панели появились ещё две новые кнопки. Первая, с колокольчиком, открывает центр уведомлений от сервисов «Яндекса» — он поможет не пропустить ответ на ваш вопрос в «Яндекс.Районе» или на «Знатоках». Вторая кнопка — с лупой — запускает поиск по открытой странице. Боковая панель доступна в версии «Яндекс.Браузера» для Windows.