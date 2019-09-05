«КРОК» займется цифровым маркетингом

CROC Digital Insight, консалтинговое подразделение ИТ-компании «КРОК», объявило о запуске практики цифрового маркетинга и продуктовой аналитики. Новое направление будет оказывать услуги по консалтингу в области digital-маркетинга, создавать и предлагать MarTech-сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода.

В состав практики CROC Digital Insight вошли авторы и разработчики технологии анализа поведения пользователей Retentioneering. Технология стала одним из базовых аналитических инструментов в портфеле продуктов новой практики digital-маркетинга. Благодаря этому клиенты КРОК получают возможность выявлять потребительские инсайты, анализировать траектории пользователей для оценки проблем с интерфейсом сайта или приложения, оптимизировать выдачу контента, персонализировать предложения, более эффективно управлять рекламными кампаниями и в результате обеспечивать рост прибыли компаний.

«Инструменты продуктовой аналитики позволяют выявлять привычки потребителей, повысить конверсию, средний чек и частоту покупок, снизить отток пользователей, оптимизировать рекламные бюджеты. Например, банки с их помощью увеличивают долю операций в цифровых каналах, а застройщики – эффективно привлекают покупателей жилья. Чтобы помочь бизнесу сориентироваться в ландшафте этих решений, мы открыли в CROC Digital Insight практику с экспертизой в сфере цифрового маркетинга и продуктовой аналитики. Это позволит нам выйти на новые рынки и реализовывать для клиентов проекты по оптимизации бизнеса с помощью data-driven подхода», — отметил Олег Кравченко, заместитель генерального директора КРОК, директор CROC Digital Insight.

На сегодняшний день в CROC Digital Insight уже есть несколько проектов на основе инструментов анализа траекторий пользователей Retentioneering со Связной Travel, NetPrint и другими клиентами. Например, Связной Travel повысил прибыль в одном из их главных каналов в 2,6 раза, а также пятикратно увеличил конверсию email-рассылок за счет персонализации и предиктивной аналитики. В результате проекта для крупного онлайн-сервиса возросла конверсия в заказы на 50% в мобильном приложении за счет применения собственных автоматизированных инструментов анализа траекторий пользователей, предложенных командой CROC Digital Insight.

«Потенциал развития новой практики выходит далеко за рамки предиктивной аналитики. По многим проектам опыт команды показывает возможность обеспечения заметного прироста выручки для клиента - от 15% до 50% после первых двух месяцев работы, когда инструменты автоматически находят проблемные точки, предлагают варианты решений для их исправления и проверяют гипотезы в ходе A/B тестов. Маркетинговые отделы крупных компаний переориентируются на цифровые инструменты, и мы готовы предложить им самые современные технологии, основанные на анализе данных», — сказал Максим Годзи, директор практики цифрового маркетинга и продуктовой аналитики CROC Digital Insight.

«В настоящее время команда CROC Digital Insight расширяет портфель готовых решений в сфере цифрового маркетинга. Продуктовая аналитика, персонализация и динамическое ценообразование – это огромный шаг вперед в области развития взаимоотношений с клиентами, понимания их запросов и реализации потребностей бизнеса. Команда CROC Digital Insight имеет большие компетенции в организации симуляционного тестирования и мониторинга работы многих подобных решений. Это позволит нам создавать проекты по трансформации маркетинга любого уровня сложности», – сказал Аскар Багавиев, директор практики по цифровизации и трансформации CROC Digital Insight.