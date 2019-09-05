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Почта России и Itsumo займутся продажей японских товаров в России

Интернет E-commerce

Почта России и Itsumo заключили меморандум о взаимодействии. Подписание стало частью программы долгосрочного сотрудничества с Почтой Японии в области почтовых услуг и создания электронной площадки для продажи японских товаров в России.

Встреча состоялась в рамках ВЭФ – 2019, который в эти дни проходит во Владивостоке. Почта России договорилась с японскими партнерами о сотрудничестве и развитии электронной коммерции. Стороны планируют создать новую торговую площадку, на которой будут продаваться товары из Японии.

Российская компания намерена запустить магазин уже в ноябре 2019 г. По условиям меморандума Почта России берет на себя обязанности по рекламе и продвижению японских товаров, а также доставке заказов, отправленных из Японии международной почтой.

Компания Itsumo будет предоставлять всю информацию о продуктах, представленных в онлайн-магазине, а также о рекламных и маркетинговых материалах. Плюс ко всему, японская сторона берет на себя формирование заказов и отправку товаров в Россию.

«На протяжении нескольких последних лет мы активно развиваем сферу электронной торговли. Этот сегмент экономики стремительно растет, все более высоким спросом у российских покупателей пользуется продукция из Японии, – отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов. – В рамках сотрудничества с коллегами из Itsumo мы планируем качественно и своевременно удовлетворить этот спрос, предложив нашим клиентам прозрачный процесс заказа, быструю доставку и лучшую цену на японские товары. В достижении этих целей нам поможет растущая сеть собственных почтовых отделений, налаженная система логистики и внедренные в ключевые бизнес – процессы современные технологии».

Itsumo с 2007 года является экспертом в области электронной коммерции, оказывает консультативные услуги по работе с японскими производителями, помогает с наполнением торговых площадок и продвижением японских товаров. В июле 2018 года компания была сертифицирована, как первый партнер всемирно известного сайта Amazon в Японии. Сейчас она обеспечивает полную поддержку сайта Amazon и предоставляет свои услуги в Европе, Азии и США.

«Россия – это большая страна с огромным перспективным рынком. Мы рады сотрудничать с такой крупной компанией как «Почта России». Вместе нам предстоит проделать большую работу по созданию популярного и конкурентоспособного маркетплейса. Совсем скоро товары из Японии, которые своим качеством ценятся во всем мире и завоевали репутацию уникальных, станут доступнее для российских покупателей, чем когда-либо прежде», – сказал представительный директор корпорации Itsumo Мамору Сакамото.

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