«Яндекс» бесплатно покажет игры НХЛ

Пользователи «Яндекса» смогут три года подряд бесплатно смотреть игры НХЛ — лиги, в которой играют лучшие хоккеисты мира. Трансляции начнутся в октябре, когда стартует новый сезон. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс» целиком покажет матчи регулярного чемпионата и главное событие сезона — встречи за Кубок Стэнли. Зрители увидят в деле чемпионов прошлого года Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева, а также Александра Овечкина, Евгения Малкина, Никиту Кучерова, Андрея Василевского и других российских звезд НХЛ. Болельщиков ждут прямые трансляции с комментариями на русском языке, повторы матчей и записи лучших моментов.

Следить за состязаниями можно будет на всех устройствах, где доступен «Яндекс»: от смартфонов до Smart TV. Игры будут транслироваться на всей территории России. Во время матчей болельщики смогут общаться друг с другом в чатах и делиться эмоциями с помощью эмодзи. А чтобы не пропустить важную игру, можно будет подписаться на push-уведомления.

«Мы рады, что НХЛ доверила нам эксклюзивные права на трансляции, и зрелищный хоккей будет бесплатно доступен людям в любой точке нашей страны. Это большой проект, в который мы верим. А наши рекламодатели получат шанс запомниться аудитории любителей спорта и связать свой бренд с мировыми звездами хоккея», — сказал Леонид Савков, коммерческий директор «Яндекса».

«"Яндекс" — лидирующая технологическая компания в России. Благодаря возможностям "Яндекса" мы сможем показать матчи НХЛ и игру наших звезд всем российским любителям хоккея, — сказал Дэвид Пропер, исполнительный вице-президент по международным делам и медиа-стратегии НХЛ. — Это партнерство — результат нашего общего желания с "Яндексом" создать проект, который заинтересует давних поклонников хоккея и создаст условия для привлечения новой аудитории».

Рекламодателям «Яндекс» предлагает принять участие в проекте, став спонсорами трансляций. Это позволит рассказать о своих товарах и услугах аудитории болельщиков и продолжить общение с теми, кто заинтересуется и кликнет по рекламе. По данным исследований «Яндекса», 73% зрителей спортивных трансляций — это мужчины в возрасте от 25 до 44 лет с доходом выше среднего.

«Яндекс» регулярно транслирует спортивные события. В прошлом году компания показывала чемпионат мира по хоккею, Олимпиаду в Пхенчхане и матчи Футбольной национальной лиги. Помимо игр НХЛ, в этом году болельщики могут посмотреть на «Яндексе» чемпионат ФНЛ и основные турниры по League of Legends.