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«Библио» запустила стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг на платформе VK Mini Apps

Интернет Веб-сервисы

Компания «Библио» запускает одноименный стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг на платформе VK Mini Apps в соцсети ВКонтакте. Аудиокниги можно будет приобретать по отдельности и слушать по подписке — ее стоимость составит от 333 руб. в месяц

В приложении Biblio представлена художественная и деловая литература. Всего в библиотеке более 10 тыс. лицензионных произведений, озвученных профессиональными чтецами. Пользователи смогут ознакомиться со списком бестселлеров, выбрать книги по жанрам и авторам, а также посмотреть отзывы слушателей. Также в Biblio можно создавать собственные «полки» — тематические подборки аудиокниг, которые формируются по аналогии с плейлистами в музыкальных сервисах.

Авторы и правообладатели получат доступ к подробной статистике, где можно ознакомиться с количеством прослушиваний, а также узнать о своем заработке.

Приложение открывается напрямую в VK и не требует установки. Оплатить подписку и книги можно с помощью VK Pay или банковской картой. При оплате заказа через VK Pay пользователи получат скидку на подписку до 15% и кешбэк в размере 10%.

Biblio доступен в каталоге на пятой вкладке мобильного приложения VK (пункт «Сервисы»). Платформа VK Mini Apps была запущена в августе 2018 г. и позволяет использовать дополнительные сервисы внутри ВКонтакте.



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