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«Почта Mail.ru» научилась вызывать пользователям такси

Интернет Веб-сервисы

Mail.ru Group объявила о том, что в «Почте Mail.ru» появился инструмент для планирования поездок. Почта научилась распознавать адреса в письмах, показывать их на карте и вызывать такси. Заказать машину можно прямо из письма - кнопка вызова встроена в сообщение.

С помощью сервиса легко планировать поездки в кино, на концерты и другие мероприятия. Любая компания-партнер сервиса, может встроить кнопку вызова машины в свое письмо. В будущем инструмент для заказа такси появится в письмах с билетами и приглашениями на большинство популярных событий.

Умная почта Mail.ru понимает в каких письмах есть билеты на события и предлагает быстрый и комфортный способ добраться до нужного адреса. Это особенно удобно, если, к примеру, сеанс в кино скоро начнется и нужно срочно рассчитать время на дорогу. В дальнейшем через почту можно будет вызвать такси не только на мероприятия, но и в аэропорт, на вокзал и по любым другим адресам.

Первым партнером мобильного приложения «Почты Mail.ru» стала компания «Ситимобил». При вызове такси из мобильной «Почты» на Android, данные о заказе автоматически подгрузятся в приложение такси-сервиса. В ближайшее время эта функция появится и в версии для iOS. Оценить время и стоимость поездки, а также подтвердить заказ можно в один клик.

В тестовом режиме работает кнопка заказа автомобиля с компьютера. Если вызвать такси через декстопную версию «Почты», заказ выполнит сервис «Такси Везет».

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