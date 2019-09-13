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ВКонтакте открывает в МФТИ лабораторию искусственного интеллекта

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ВКонтакте впервые открывает собственную научную лабораторию — в МФТИ, одном из ведущих технических вузов страны. Студенты и сотрудники лаборатории будут изучать и развивать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

Кураторами лаборатории станут разработчики VK. Вместе с ними студенты МФТИ смогут написать исследовательские работы, создать экспериментальные продукты и решить задачи, которыми сейчас занимается Команда ВКонтакте. Лаборанты будут получать ежемесячное денежное вознаграждение.

Научные исследования будут проводиться по направлениям понимания и генерации естественного языка, компьютерного зрения, мультимодальных нейронных сетей и рекомендательных систем.

Попасть в лабораторию смогут студенты МФТИ, которые пройдут конкурсный отбор. Подробнее о нём можно узнать на сайте вуза.

«Развитие искусственного интеллекта приближает следующую индустриальную революцию. Алгоритмы смогут решать задачи, которые пока легко даются только людям. Поэтому лаборатория в МФТИ – это про развитие всего IT-направления в России. Лаборатория много значит и для ВКонтакте. Мы активно внедряем методы машинного обучения в разные продукты – например, на них построены рекомендации и умная лента новостей. Исследования и разработки студентов могут стать основой для будущих нововведений», – отметил Иван Козлов, директор по продукту ВКонтакте.

Проект возглавит руководитель Команды прикладных исследований ВКонтакте Павел Калайдин. Он работает в компании с 2015 г.: например, отвечал за разработку ленты новостей, её алгоритмы ранжирования, определение тематики публикаций и внедрение моделей машинного обучение в модерацию контента. Сейчас отдел Павла развивает технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. Например, его команда создала нейросеть, генерирующую новостные заголовки.

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